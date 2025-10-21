緩和ケアの現場ではさまざまな問題が起きる。永寿総合病院がん診療支援・緩和ケアセンター長の廣橋猛さんは「病棟で終末期の大腸がん患者を担当していた際に、『何か食べたい』という要望を受けた。そこで提案した食べ物が患者の“救いの神”となった」という――。

■「ガリガリ君」が救いの神になった

緩和ケア医として日々患者と向き合う中で、時として思いがけないものが患者の救いとなるという体験をします。

今回は、そんな「救いの神」となったある商品についてお話ししたいと思います。

皆さんもよくご存じの「ガリガリ君」※です。皆さんも暑い日に召し上がることがあるのではないでしょうか。

※今回は「ガリガリ君」の話としていますが、似たような氷菓であれば同等の効果があると考えられます。ただ、本書籍ではそれらも含め、便宜的に「ガリガリ君」と表記します。

数年前のある日のこと。

私は病棟で終末期の大腸がん患者、田中さんを担当していました。田中さんは脳梗塞も合併しており、嚥下機能が著しく低下していました。肺炎を繰り返して体はかなり弱り、ベッドの上で寝たきりの状態。

誤嚥の危険から食事を取ることができなかったのですが、本人は「何か食べたい」という強い願望を持っていました。

この状況に、家族も何かしてあげたいという思いを示したので、私はガリガリ君を提案しました。

すぐに家族は、売店でガリガリ君のソーダ味を買ってきて、私も見守る中、その小さいかけらを患者の口に運びました。

すると驚いたことに、田中さんの表情が一瞬にして明るくなったのです。

■「祖父の最後の笑顔はガリガリ君を食べたときでした」

「おいしい」という言葉こそありませんでしたが、その満足げな表情は言葉以上に雄弁でした。田中さんはもっと欲しそうな様子で、その後もゆっくりと味わっていました。最終的に、ガリガリ君を4分の1ほど召し上がりました。

この出来事をX（当時のTwitter）で共有したところ、予想以上の反響があり、NHKなどいくつものメディアから取材を受けるきっかけにもなりました。医療者からは「素晴らしいケアですね」「私も勧めてみます」といったコメントが寄せられました。

しかし、私が最も心を打たれたのは、患者の家族、さらには大切な人を亡くした遺族からの反応でした。

ある患者の家族は、「抗がん剤で食欲がないときも、ガリガリ君に救われています」と書いてくれました。遺族の方からは「祖父の最後の笑顔はガリガリ君を食べたときでした」という思い出も教えてもらいました。一方で、「知っていたら、もっと色々できたかもしれない」という後悔の声もありました。

これらの反応は、私たち医療者に「食べる楽しみ」の重要性、そして希望を持ち続けなければならないことを改めて認識させてくれました。

■私が手術を受けたときの体験

実は私自身も、ガリガリ君に助けられた経験があります。

甲状腺がんの手術を受けたときの話です。術後の痛みについては、痛み止めを使って何とか乗り越えることができたのですが、気管挿管の影響もあったのでしょうか。喉の火照りやヒリヒリ感が残り、どうにも不快でした。

そんなとき、ふと冷たいものが食べたくなり、ガリガリ君を口にしました。

すると不思議なことに、喉の不快感が和らいだのです。冷たさが心地よく感じられ、喉の乾燥も緩和されました。退院した後も、コンビニでいくつかの味を買い込みました。当時はだいぶ助けられたのです。

ガリガリ君が、終末期患者や術後患者に効果的な理由をいくつか考えてみました。

まず、はっきりとした味なので、味覚が低下している終末期の患者でも味を感じやすい可能性があります。ソーダ味、コーラ味、梨味など、どれも特徴的で印象に残る味です。

冷たさは局所的な炎症や不快感を和らげてくれます。口の中や喉の痛み、火照りなどに対して、一時的でも楽になることがあります。

■懐かしさや楽しみを感じられる

主に氷からできているので、溶けて水分補給になります。脱水傾向にある患者にとって、楽しみながら水分を摂取できるのは大きなメリットです。

少量ずつ溶かしながら飲み込むので、誤嚥のリスクが少なく、嚥下機能が低下していても水より安心して摂取できます。

また、多くの人にとってなじみのある味で、懐かしさや楽しみを感じられます。子どもの頃の思い出や、夏の暑い日の記憶など、ポジティブな感情を呼び起こすことがあります。

シャリシャリとした食感が口腔内を刺激し、唾液分泌を促します。口の中の乾燥感を和らげ、口腔ケアの一助にもなります。氷菓子であるため、万が一誤嚥しても、乳製品を含むアイスクリームより肺へのダメージが小さいかもしれません。

このように、いくつか特徴的な理由はありますが、もちろんガリガリ君に限らず、患者の好みや状態に合わせて様々なアイスを試してみることをお勧めします。

高貴な味わいやカロリーを求めるなら、高級アイスの代名詞ともいえるハーゲンダッツでもいいでしょう。

大切なのは、個々の患者の好みや状態に合わせて選ぶことです。

■栄養剤「エンシュア」が飲めない患者のサポート

食事が困難な患者には様々なサポートが必要です。十分な食事が取れない患者に、エンシュアやイノラスなどの栄養剤を処方することがあります。

しかし、「エンシュアが飲めないんです」「イノラスが飲めないんです」と困っている患者も少なくありません。甘いのが苦手、ドロッとしていて飲みにくい、という声をよく聞きます。このような場合、具体的な飲み方の工夫を提案することで、患者の負担感を軽減できます。

提案内容と伝え方の例を、いくつかご紹介します。

（1） 牛乳で割ることで飲料の粘性を下げ、サラッとした飲みやすい食感に変えることができます。

「エンシュア、そのままだと飲みにくいですよね。牛乳で1対1くらいに割ってみてください。かなり飲みやすくなりますよ」

（2） コーヒーで割るのも効果的です。特にコーヒー味のエンシュアの場合、ブラックコーヒーで割ることで、甘さが苦手な方、特に男性患者に好評です。

「甘いのが苦手な方には、コーヒー味のエンシュアをブラックコーヒーで割るのがお勧めです。大人のコーヒー牛乳みたいな感じになりますよ」

（3） 冷やして飲むことで甘さを抑えられます。

「エンシュア、冷蔵庫でキンキンに冷やして飲んでみてください。甘さが少し抑えられて、飲みやすくなりますよ」

（4） 小分けにして飲むことも重要です。量が多いと、患者にとっては大きな障壁になります。

「一度に全部飲もうとしないでくださいね。丸々1本、目の前に置かれるだけで、飲まなくてはならないというプレッシャーにもなるでしょう。小さいコップに分けて、1日かけてちびちび飲めばいいんです」

■最も重要なのは「患者との対話」

こうした工夫を提案する際に最も重要なのは、患者との対話です。

例えば、次のような会話を心掛けてみてはいかがでしょうか。

医師「エンシュアはいかがですか？ 飲みやすいですか？」

患者「実は、甘くて飲みにくいんです……」

医師「そうですか。甘さが苦手なんですね。では、コーヒー味のエンシュアを処方しましょう。それを冷やしたブラックコーヒーで割ってみてください。大人のコーヒー牛乳みたいになって、飲みやすくなると思いますよ」

患者「それなら試してみます」

医師「よかったです。次回の診察のときに、どうだったか教えてくださいね」

このように、患者の好みや困っていることを積極的に聞き出し、それに合わせた具体的な提案をすることが大切です。そして、次回の診察時にフォローアップすることも忘れずに。

■どんな状況でも小さな楽しみや喜びは見つけられる

これまでの経験から、私は、食事が取りにくいような患者さんにはアイス、特にガリガリ君をよく勧めています。

緩和ケアにおいて、患者さんのQOL向上のためには、医学的なアプローチだけでなく、身近で具体的な工夫が大きな意味を持つこともあります。ガリガリ君のように誰でも手に入る商品が、患者に喜びや安らぎをもたらすこともあるのです。

廣橋猛『つらさを抱える患者にできることはもっとある 緩和ケアをポジティブに変える本』（日経BP）

もちろん、医師だけでなく、看護師や薬剤師、そして栄養士との連携も重要です。

特に栄養士は、食事や栄養に関する専門的な知識を持っています。エンシュアの飲み方に関しても、多くの工夫を知っているでしょう。私は、素晴らしいレシピでエンシュアをシャーベットにしている栄養士を知っています。

ガリガリ君の事例が教えてくれるのは、どんな状況でも、小さな楽しみや喜びを見つけることができるということです。「もう何もできることがない」と諦めるのではなく、患者の小さな希望にも耳を傾け、できることを一緒に探していく。

その姿勢が、つらい状況にある患者の支えとなるはずです。

