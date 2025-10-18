【カラコンOLENS】新作『Rain』登場♡ツヤとうるみの“夜雨瞳”が叶う

韓国の人気カラコンブランド「OLENS（オーレンズ）」から、待望の新作『Rain（レイン）』が登場。雨の夜のようなツヤ感と透明感を宿した黒系レンズで、奥行きのあるうるんだ瞳を演出します。黒コン特有の重たさが苦手な人にもおすすめのシアーな質感で、ナチュラルに“くりっとデカ目”を叶えるのが魅力。2025年10月14日(火)11:00より、モアコンタクト本店・各モール店で発売開始です♡

雨のようにツヤめく、深みのある黒コン



新作『Rain（レイン）』は、ピュアブラックカラー×ハイライターパターンの絶妙なバランスが特徴。光を取り込みながら、うるっとした艶めきのある瞳を作り出します。

黒コンなのに透明感があるので、重たくならず自然に馴染むのがポイント。ナチュラルメイクにもガーリースタイルにも相性抜群で、どんなシーンでも上品に映える万能レンズです。

価格は10枚入り1,760円(税込)。1dayタイプで毎日衛生的に楽しめます♪

SHEGLAMのアドベントカレンダー2025♡ホリデー限定メイクBOX登場

発売記念キャンペーンも開催中♡



『Rain』の発売を記念して、OLENS全シリーズが対象のキャンペーンを実施中。2025年10月14日(火)11:00～10月22日(水)23:59の期間中、1箱購入で15%OFF、2箱以上で20%OFFになるお得なチャンスです。

対象店舗はモアコンタクト本店。定番シリーズとの組み合わせ購入もOKなので、この機会にお気に入りのカラーをまとめ買いするのもおすすめ♡韓国発の高品質レンズをお得にゲットして。

『Rain（レイン）』は、雨上がりの夜のようにしっとりと輝く瞳を叶えてくれる新感覚の黒コン。ナチュラルなのに惹きつけるような奥行きを与え、毎日のメイクをぐっと格上げしてくれます。

秋冬のファッションやメイクにもぴったりのツヤめく瞳で、あなたらしい魅力を引き出して♡今だけのキャンペーンも実施中なので、〈モアコンタクト本店〉でぜひチェックしてみて。