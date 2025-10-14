30Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤ÎÎ¾¼ê»Ø8ËÜ¤òÀÚÃÇ¡¡¼«±ÒÂâÀßÈ÷¤¬¿Ê¤àÇÏÌÓÅç¤Ç»ö¸Î¡¡¸©¤¬¹ñ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì
¡¡¼«±ÒÂâ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¼ï»ÒÅç²¤ÎÇÏÌÓÅç¤Ç30Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬Î¾¼ê¤Î¿Æ»Ø°Ê³°¤Î8ËÜ¤Î»Ø¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏÌÓÅç¤Ç¤Ï9·î¤âÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¸©¤Ï¹©»ö¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤è¤¦²þ¤á¤Æ¹ñ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏÌÓÅç¤Î³êÁöÏ©¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¶å½£ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢30Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬Â¾¤Îºî¶È°÷2¿Í¤È²¾Àß¥Ï¥¦¥¹¤Î°ÜÀßºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¯¥ìー¥ó¸åÊý¤Î¥É¥é¥à¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¥ï¥¤¥äー¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢´¬¤¤Ê¤ª¤¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Î¾¼ê¤ò¶´¤ß¿Æ»Ø°Ê³°¤Î·×8ËÜ¤Î»Ø¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÏÌÓÅç¤Ç¤Ï9·î¤â¹©»ö´Ø·¸¤Îºî¶ÈÁ¥¤ÈµùÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©¤Ï¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤È¤È¤â¤Ë¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âºÆÅÙ¡¢¼þÃÎÅ°Äì¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¹ñ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£