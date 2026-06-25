栃木県上三川町の強盗殺人事件で、現場の指示役とされる男が少年らに対し、住人を殺害してでも金品を奪うよう強いる趣旨の指示をしていたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。宇都宮地検は少年4人を26日にも家裁送致する方針。