SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¿ÀÊÑ¿È¡ª¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤ÎÆ°²è¤Ë¡ÖÈ©åºÎï¤¹¤®¡×¡Ö¸µ¤«¤é½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈþËÆ¤òÀä»¿
SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎMINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¤¬¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤«¤é¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¤Î»Ñ¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¸µ¤«¤é½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¥ß¥ó¥®¥å¤ÎÊÑ¿È¡Ê¡©¡ËÆ°²è¡¿¥»¥Ö¥Á¥á¥ó¥Ðー¤Î½©Í¼°§»¢¡¿¥ß¥ó¥®¥å¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÝÎ©¤ÄC¡ßM¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡Ê5ËÜ¡ËÂ¾
¢£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Á°¤â¸å¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÇ¹â¤Î¥»¥Ö¥Á¡¦¥ß¥ó¥®¥å
Æ°²è¤ÎBGM¤Ï¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤ÈS.COUPS¡Ê¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCxM¡×¤¬9·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö5, 4, 3 ¡ÊPretty woman¡Ë¡Êfeat. Lay Bankz¡Ë¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈ±¤Ë¡¢¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¡¢¿²µ¯¤¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥ó¥®¥å¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþÈ©¤È¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¥àー¥É¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ø¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤¿¸å¡¢¼ê¤ò³°¤¹¤ÈÁ°È±¤ò¾å¤²¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¥Ð¥Ã¥Á¥ê»Å¾å¤²¤¿Ã¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÊÑ¿È¡£
¡ÈBefore & After¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Æ°²è¤Ê¤¬¤é¡¢¸µ¡¹¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤«¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¸å¤ÎÊÑ²½¤Ï¹µ¤¨¤á¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥ß¥ó¥®¥å¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈ©åºÎï¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤È¤¤Ý¤ï¤Ý¤ï¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸µ¤«¤é½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¸µ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ²½¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â¥á¥¤¥¯¸å¤âºÇ¹â¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£SEVENTEEN¡¢½©Í¼¤Î°§»¢Æ°²è¤â¸ø³«
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï10·î6Æü¤Ë½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¿ÆüËÜ¤Î¤ªËß¤Ë¤¢¤¿¤ë½ËÆü¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢SEVENTEEN¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë°§»¢¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬½ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡ÖÎ¤µ¢¤ê¤Î»þ¤ËCxM¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ä¡×¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿·ºî¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÁ´°÷¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー½©Í¼¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê½©Í¼¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¹¤«¤¤¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£