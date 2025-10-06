·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏÌó600²¯±ß¤Ë¡Ä¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜÂåÉ½¤¬º£¤À¤«¤é¸ì¤ëÂçºåËüÇî¤Ç¥ÀŽ¥¥ô¥£¥ó¥Á¤é¹ñÊõµéÈþ½ÑÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¥ï¥±
¢£¤Ê¤¼¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âËüÇî¤ËËÜµ¤¤Ê¤Î¤«
2015Ç¯¤Î¥ß¥é¥ÎËüÇî¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢ÏÂ¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ´Û¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¡¢8»þ´ÖÂÔ¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÂçº®»¨¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¡¢º£ÅÙ¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ºÇÄ¹8»þ´Ö30Ê¬¤â¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü°Ë¤¬¸ò¸ß¤Ë¡Ö1ÈÖ¡×¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤â¤«¤¯Áá¤¤»þ´ü¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÏÎÏ¤ÎÆþ¤êÊý¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÈÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ææ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÅÙË¬¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤»Ë¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡×¤È»×¤¤¡¢9·î12Æü¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤òÁª¤ó¤À¡£
½çÈÖ¤¬Á°¸å¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î18»þ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1600¿Í¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëEXPO¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç³«±é¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤é¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ª¥Ú¥é¡¢¿ÍÎà¤ÎÊ¸²½°ä»º¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î±éÁÕ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ñ»Ø´ø¤Î¥í¡¼¥Þ²Î·à¾ì´É¸¹³ÚÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤â¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¡£Í×¤Ï¡¢¼óÅÔ¥í¡¼¥Þ¤Î²Î·à¾ì¤«¤é¿ô½½¿Í¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿2²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÊÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤¬Á°Æü¤Ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¾·æÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ñ¤â¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×·à¾ì¤ËÉÑÈË¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾»Ø´ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³¨²è
²Î¼ê¤Î¥½¥ê¥¹¥È¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¡¦¥Ð¥ë¥È¥ê¡Ê¥½¥×¥é¥Î¡Ë¡¢¥ë¥Á¥ã¡¼¥Î¡¦¥¬¥ó¥Á¡Ê¥Æ¥Î¡¼¥ë¡Ë¡¢¥ë¡¼¥«¡¦¥ß¥±¥ì¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥Ð¥ê¥È¥ó¡Ë¤Î3¿Í¡£
»ä¤Ï°ìºòÇ¯¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°´©¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ÇÄ°¤¤¤¿¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ì¤¿50¿Í¤ò¸·Áª¤·¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥È¥ê¤È¥ß¥±¥ì¥Ã¥Æ¥£¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¿Í¡£Ì¾Î©¤¿¤ëÌ¾²Î¼ê¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÆüËÜ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»ä¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é¤â¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥«¥éºÂ¤Î¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ò¾·æÛ¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
Î×»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤³¤ì¤À¤±ÎÏ¤òÃí¤°¤Î¤À¤«¤é¡¢ËüÇî´ü´ÖÃæ¤Î¾ïÀß¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎÎÏ¤³¤Ö¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤«¡£¤Þ¤º¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µð¾¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥í¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¦¥ë¥Ó¡¼¥Î¤È¤¤¤¦Ä®¤Ë¤¢¤ëÁÔÎï¤Ê¸ø¼ßµÜÅÂ¡Ê¸½¡¦¹ñÎ©¥Þ¥ë¥±Èþ½Ñ´Û¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹´ü¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê³¨¤¬¤¢¤ë¡£Âê¤·¤Æ¡ÖLa Citta' Ideale¡Ê¥é¡¦¥Á¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥Ã¥é¡Ë¡×¡ÊÍýÁÛÅÔ»Ô¡Ë¡£¹¾ì¤ÎÃæ±û¤Ë¾²ÌÌÀÑ¤¬±ß·Á¤ÎµÜÅÂ¤¬·ú¤Á¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¹â¤µ¤¬¤½¤í¤¨¤é¤ì¤¿·úÊª¤¬¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÁ¤«¤ì¤¿ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¼«ÂÎ¤¬¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡Êº¸±¦ÂÐ¾Î¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ç¡¢Àµ³Î¤ÊÆ©»ë¿ÞË¡¡Ê¤¢¤ë1ÅÀ¤ò»ëÅÀ¤ËÄê¤á¡¢ÊªÂÎ¤ò¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¶á¤¯¤òÂç¤¤¯±ó¤¯¤ò¾®¤µ¤¯ÉÁ¤¯²èË¡¡Ë¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¤³¤Î³¨¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¤³¦¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¡¢Èþ¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¢£¹ñÊõµé¤Î·æºî¤¬¥º¥é¥ê
¤½¤ÎÃæ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈþ½ÑÉÊ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¹ñÎ©¹Í¸Å³ØÇîÊª´Û¤Î½êÂ¢¤Ç¡¢¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ»þÂå¡Ê2À¤µª¡Ë¤ÎÄ¦¹ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡×¡£Å·µå¤òÇØÉé¤¦µð¿À¤ÎÁü¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÎÅ¸¼¨¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏµå¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÀÕÇ¤¤È³Ð¸ç¤òÁÊ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ä¦¹ï¤Ç¤Ï¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥¥ê¥¹¥È¤¬±¦¼ê¤Ë½½»ú²Í¤ò·Ç¤²¤ë¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤Î¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎÉü³è¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤¬ÇØÉé¤¦ÃÏµå¤Ë¡¢Éü³è¤Ë¤è¤ëµß¤¤¤È´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤¹»Ñ¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³¨²è¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ô¥¡¥Á¥«¥óÈþ½Ñ´Û½êÂ¢¤Î¥«¥é¥ô¥¡¥Ã¥¸¥ç¤Î¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎËäÁò¡×¤À¡£ÌÀ°Å¤ÎÂÐÈæ¡¢Æ°Åª¤Ê¹½¿Þ¡¢¤Þ¤ë¤Ç»°¼¡¸µ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î³¨¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎºÆÀ¸¤Ø¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤ÎÁÇÉÁ¤ä¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥í¤Î»Õ¾¢¥Ú¥ë¥¸¡¼¥Î¤Î¡ÖÀµµÁ¤Î´ú¡×¤Ê¤É¤â´Õ¾Þ¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÀµµÁ¤Î´ú¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛÅÔ»Ô¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ë¤è¤ëÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤¿À¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²º¤ä¤«¤ÊÄ´ÏÂ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¤¤º¤ì¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤¬¹ñÊõµé¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨1ÅÀ¤À¤±¤Ç¤âÈþ½ÑÅ¸¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤ò½¸¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖÃ±¤Ê¤ëÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Û¤«¤Ë¤â³Æ½£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Å¸¼¨¤ÎÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¿©»ö¤ä¥ï¥¤¥ó¤âÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¶Å¤ê¤è¤¦¤À¡£²°¾å¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢Äí±à¤Î»¶ºö¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤Û¤ÉÎÏ¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¡¢Åö»ö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜÂåÉ½¤Î¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥Ã¥¿¡¼¥Ë»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï·ÐºÑ¤äËÇ°×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ê³Ø¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÇØ·Ê¤Ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤ÈÅö»þ¤Î´ßÅÄÊ¸ÍºÁíÍý¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤òÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë³Ê¾å¤²¤·¡¢¡Ø2024¡Á27Ç¯¹ÔÆ°·×²è¡Ù¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïµ»½Ñ³×¿·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Å¾´¹¡¢²Ê³Ø¸¦µæ¡¢¶µ°é¤Ê¤É¤ÎÍ¥ÀèÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤Î»Ø¿Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎËüÇî»²²Ã¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ë¤É¤¦Íî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¤È·ÐºÑ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³°¸ò¤ÎºÇÁ°ÀþµòÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£·Ý½Ñ¡¢²Ê³Ø¡¢»º¶È¡¢¤½¤³¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬À¤³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ä¤Ï¤êÁ°½Ò¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬À¤³¦¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤¹ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥ô¥¡¥Ã¥¿¡¼¥Ë»á¤ÎÏÃ¤ÏÂ³¤¯¡£
¡Ö2026Ç¯¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î³°¸ò¼ùÎ©160¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£ËüÇî¤Ï¤½¤ì¤ò¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç½àÈ÷¡¢½ËÊ¡¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÈþ½ÑÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤¬È¼¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊ¸²½°ä»º¤¬¤¢¤ê¡¢Èþ½ÑÉÊ¤ÎÍ¢Á÷¤äÊÝ¸î¤Ë´Ø¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤Èµ»½Ñ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤ä¥«¥é¥ô¥¡¥Ã¥¸¥ç¤Î·æºî¤ä¸ÅÂåÄ¦¹ï¤òÆüËÜ¤Ë±¿¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸Ø¤ëÊ¸²½ÅªÂî±ÛÀ¤ò¼¨¤¹µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¼ÂÊª¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¡¢ËÜÊª¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤äAI¤¬Æü¾ï²½¤·¤¿À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀ½ÉÊ¤äÁÏÂ¤Êª¤Î¿¿¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÇºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥ô¥¡¥Ã¥¿¡¼¥Ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Èþ½ÑÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºþ¿·¡¢¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡×¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÅý¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¤Ä¤ÄÌ¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢À¤³¦¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³×¿·¤òÂ³¤±¤ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»Ñ¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö·Ý½Ñ¤ÏÌ¿¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¡£
¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¸²½ÅªÅÁÅý¤È¡¢¸¦µæ¤äµ»½Ñ¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ï¡¢·Ý½Ñ¤äÎò»Ë°ä»º¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢±§ÃèÃµºº¡¢³¤ÍÎµ»½Ñ¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÅ¸¼¨¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö³Æ½£¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´20½£¤Î¤¦¤Á18½£¤Î»²²Ã¤Ï²è´üÅª¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÏ°è¤´¤È¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤¬¤â¤ÄÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ñ¸»¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¹¥Îã¤Ç¤¹¡×
¢£585²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤äÀ¼³Ú²È¡¢¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ê¤É¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËÁÈ¿¥ÅªÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈñÍÑ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î»Ù±ç¡¢¤½¤·¤Æ¡È¹ñ²È¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤ÎÏ¢·È¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Îµ¡´Ø¤È´ë¶È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÀïÎ¬¤Î¤â¤È¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËüÇî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ß¤º¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²»³Ú¤ä¥Ð¥ì¥¨¡¢±é·à¤Ê¤É¤òÀ¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡ÖËÜÊª¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö·èÃÇ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ý½Ñ¤äµ»½Ñ¤Î·æºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶Æ°¤äÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÇî¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿ô¥«·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ3²¯3600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó585²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥ô¥¡¥Ã¥¿¡¼¥Ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å²¿Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëÅê»ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÏÃÂêÀ¤ò¹â¤á¤ÆÂç¤¤ÊÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¸«¼º¤ï¤º¡¢¼«¿È¤ÎÊ¸²½¤Ë¸Ø¤ê¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡½¡½¡£ÄãÌÂ¤¹¤ëÆüËÜ¤¬¤¼¤Ò¸«Êï¤¦¤Ù¤»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë