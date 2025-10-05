¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¡È°ø±ï¤ÎÃÏ¡É¤Ç±ê¾å¡Ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ÒµëÎÁÅ¥ËÀ¡ª¡Ó¤Î¥È¥é¥¦¥Þ
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢Å¨ÃÏ¥·¥«¥´¤Ç¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè3Àï¤ËÅÐÈÄ¡£1²ó3Ê¬¤Î0¤ò4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÇK§°¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº£¥ª¥ÕÆüËÜ»Ë¾åºÇÂ¿5¿Í¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡ªºå¿ÀºÍÌÚ¤Ï¡ÈÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¸å²¡¤·¡É¡¢À¾ÉðW¥¨¡¼¥¹¤Ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å¡¢µð¿Í²¬ËÜ¤Þ¤Ç
¡¡¥À¥ë¤ÏÆó²ó¡¢2Ä¹Ã»ÂÇ¤È»àµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢7ÈÖ¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¥À¥ë¤«¤éº¸ÍãÀþ¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3-1¤Ç¾¡¤Á¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿2017Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡ÊDVS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£DVS¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥«¥´¤ÏËº¤ì¤¬¤¿¤¤°ø±ï¤ÎÃÏ¤À¡£2018Ç¯2·î¤Ë6Ç¯Áí³Û1²¯2600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó137²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ18Ç¯¤Ï1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.95¡¢19Ç¯¤Ï6¾¡8ÇÔ¡¢Æ±3.98¤È¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦Æ¯¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Í¿ô¤ÎÏ·ÊÞµåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ö¥¹¤ÏÅÁÅýÅª¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¹âµë¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼ê¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥À¥ë¤â°ÜÀÒ1¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ïµå¾ì¤ÇÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤ÏÈðëîÃæ½ý¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡ÖµëÎÁÅ¥ËÀ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¥À¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯17Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥¢¥ê¥¨¥Ã¥¿¤¬°ÜÀÒÀè¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¥¢¥ê¥¨¥Ã¥¿¤È·ÀÌó¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¥À¥ë¤Î½÷Ë¼Ìò¤À¤Ã¤¿¥¸¥á¥Í¥¹¤¬ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÈà¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¤«¤Ê¤êÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÈðëîÃæ½ý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç60»î¹çÀ©¤ÎÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿20Ç¯¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¡Ê8¾¡¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç2°Ì¡£¤¦¤ë¤µ¤¤¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òÌÛ¤é¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥·¥«¥´¤òÎ¥¤ì¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ·³°ÜÀÒ¸å¡¢¥«·³¤ÎËÜµòÃÏ¥ê¥°¥ì¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç2»î¹ç¡Ê·×13¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.69¡£¸ÅÁã¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ò²¼¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢ÆüËÜµå³¦¤«¤é¤Ï²áµîºÇÂ¿£µ¿Í¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤À¡£¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤·¤Æ£´Ç¯¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌðÀè¤Î·èÃÇ¤Ë¡ÖÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊºÍÌÚ¤ò¡ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡É¤·¤¿¤Î¤ÏÂ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤Æ£Àî´ÆÆÄ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¿åÌÌ²¼¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
