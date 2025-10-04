秋といえばコレ♡【マクドナルド】今年も見逃せない！ 新作「月見ファミリー」

発売前から話題沸騰中！ 秋の味覚としてすっかりお馴染みの【マクドナルド】月見シリーズ。今年は完全新作バーガーから、リニューアルしてさらに美味しくなったバーガー、限定サイドメニューもズラリと並びました。この記事では、編集部スタッフが厳選！ 進化が止まらない2品をピックアップしご紹介します。

秋バーガーの代表格と言っても過言ではない「月見バーガー」。バンズで100%ビーフパティ・ベーコン・トマトクリームソース・たまごをサンドした定番人気の一品です。今秋リニューアルしたソースの味わいについて、「本当にクリーミーでたまごとの相性抜群」と@ftn_picsレポーターHaruさんもコメントしています。

癒されたい！ カフェタイムにおすすめ「あんバターとおもちの月見パイ」

「あんバターとおもちの月見パイ」は、サクサクのパイ生地の中につぶあんとおもち入り。さらに、今年はバターフィリングも追加され、「心躍る」「グレードupしたなって印象！」と、@pan.oyatsuさんが絶賛しています。おやつとして食べ応えもあって、心も体も満たされそう！

どちらも、限定パケも可愛いので見逃し厳禁！【マクドナルド】月見シリーズは、間もなく販売終了です。食べたいと思ったら早めに味わって！

