JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）の2025年冬新作コスメ情報が到着！『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』に秋に咲く花々をイメージした新色＆限定色が登場。10月3日（金）より発売されます。今回は、実際に使用したスウォッチやレビュー・口コミをご紹介します。

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）2025年冬新作コスメ

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 2025年冬新作コスメ 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 2025年冬新作コスメ 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』





JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）の2025年冬新作コスメの発売日や商品内容が情報解禁となりました！

こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）の2025年冬新作コスメの発売日や商品内容が情報解禁となりました！

今回の記事では、2025年10月3日（金）より発売される『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』の新・限定色をご紹介します♡



気になるスウォッチや使用感のレビュー・通販情報をチェックしていきましょう。

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）ってどんなブランド？

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）とは JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）とは

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）は、「“かわいい”に恋するすべてのひとに。」がコンセプトのコスメブランド。



見て、触れて、使って、飾って...幸福感に包まれるコスメを届けたいという想いで誕生しました。



ピュアな透明感と、センシュアルな色香。その二面性を絶妙なバランスで引き出すアイテムで、最高の“かわいい”を叶えるコスメが揃います。



また、JILLSTUART（ジルスチュアート）から誕生したフレグラスコスメブランドFlora Notis JILLSTUART（フローラノーティス ジルスチュアート）より、ローズが香るスティックフレグランスが数量限定で発売中です。



『フローラノーティス ジルスチュアート フレグラントチャーム L』はふぉーちゅん別記事にて詳しくレビューしています。



気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

クリスタルブルーム リップブーケ セラム

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

“花蜜リッププランパー*1”こと『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』に、秋に咲く花々をイメージした新色＆限定色が登場！



*1 花蜜のような使用感。プランプはメイクアップ効果による。

商品特徴

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』は、花々のエッセンスが溶け込んだような、うるおいに満ちたリップ美容液。



自然由来指数90％*2で構成されたベースで、唇にやさしく使えます。



*2 自然由来指数90%（水を含まない）ISO 16128 準拠

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

スースーとした心地よい清涼感と、ジンジンとした温感のプランプ効果*3で、ふっくらハリのある唇に。



*3 メイクアップ効果による。

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

また、高い保湿効果のあるメルティングフィットオイル*4や、5種類の植物由来の保湿成分*5を贅沢に配合。



さらに、厚みのある膜で唇を包み、ツヤを与えるクリスタルコーティング成分*6により、ぷるんとしたツヤ高い唇を演出します。



*4 ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベへニル）：うるおい感、密着



*5 ダマスクローズエキス（ダマスクバラ花エキス）・エーデルワイスエキス（エーデルワイス花／葉エキス）・ガーデニアエキス（クチナシエキス）・オレンジエキス（オレンジ果汁）・スクワラン：保湿



*6 イソステアリン酸デキストリン：うるおい感、密着

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

香りは、人気の香水『クリスタルブルーム オードパルファン』をイメージした、華やかでセンシュアルな香り。



唇に使用できる香料で表現した「クリスタルブルーム」の香りで、メイクするたび気分が上がります♡

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）ならではの可愛らしいパッケージにも注目を。

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

トップにはクリスタルブルームシリーズの3輪の花がクリスタルであしらわれ、ボトルはリップカラーの色が宝石のように輝くデザインに。



高級感がありギフトにもおすすめですよ。

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

付属のチップは唇全体に適量を塗りやすい仕様で、使い心地も考えられています◎



JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

＜その他特徴＞

アルコール（エチルアルコール）フリー、パラベンフリー

カラーバリエーション＜新色3色・限定色2色＞

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 13 14 15 114 115 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 13 14 15 114 115

今回登場するのは、新色3色と限定色2色の全5色。



秋の訪れを感じる道で清らかに咲く花々をイメージした、透明感たっぷりのピュアなカラーが揃います。

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 13 14 15 114 115 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 13 14 15 114 115

●13 twinkle cosmos

コスモスの花々のように、しなやかでかわいらしく彩るピュアピンク

（大粒シルバー・プルーパール）



花言葉：謙虚・思いやり【気配りをありがとう】



●14 ranunculus sparkle

ラナンキュラスのように、魅力を引き出すスパークルピンクベージュ

（大粒シルバー・ゴールドパール）



花言葉：輝く魅力【羽ばたくあなたへ】



●15 salvia rouge

鮮やかに咲くサルビアの花をイメージしたクリアレッド

（大粒ピンク・ゴールド・グリーンパール）



花言葉：尊敬・家族愛【ずっと一緒にいてね】



●114 lustrous begonia＜限定色＞

ベゴニアの可憐な花びらを思わせる繊細でパールリッチなゴールドピンク

（小粒ゴールドパール）



花言葉：幸福な日々【特別なあなたへ】



●115 clear leucocoryne＜限定色＞

リューココリーネの透明感溢れる花をイメージした淡いクリアミントブルー

（大粒シルバーパール、中粒ブルー〜パープルパール）



花言葉：温かい心【優しさをありがとう】



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』を実際に使ってみました！



とろっとやわらかいテクスチャーで、スルスルと塗ることができます。



塗った瞬間からしっとりうるおい、長時間乾燥から守ってくれます。

軽やかなつけ心地や、ベタつきのないみずみずしい使用感が気に入りました◎

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 13 14 15 114 115 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 13 14 15 114 115

唇に塗ると、見た目よりも透け感のある発色です。



自然なツヤと色づきで、ふっくらとした魅力的な唇に♡

繊細なラメが角度によってさりげなく輝くのも可愛いですよ。



一般的なリッププランパーに比べるとピリピリ感はそこまで感じず、心地良いスーッとした清涼感があります。



どなたでも使いやすいカラーバリエーションやかわいらしいパッケージで、プレゼントにもぴったりです♡

発売・商品情報

ブランド名：JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）

商品名：クリスタルブルーム リップブーケ セラム

種類：全5色（新色3色、限定色2色）

容量：各6mL

価格：各3,740円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2025年10月3日（金）

販売場所：JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）取扱店、公式オンラインショップほか

新作コスメを絶対に購入したいなら？

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 2025年冬新作コスメ 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 2025年冬新作コスメ 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



デパコスに関しては、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

〕縮鵑鬚靴胴愼する

予約して購入する方法は、発売日に確実にアイテムを買える権利を事前に手に入れるようなもの。3つの方法の中では、予約をするというのが一番確実に購入できる方法でしょう。



予約開始日にショップに行って、予約手続きをすればOK◎

発売日以降、商品購入の期限までに店舗に商品を取りにいきましょう。



ブランドによっては、ネットでの事前予約を受け付けているブランドもありますので、店頭予約が必要か、ネット予約が可能かもチェックしておきましょう。場合によっては、電話予約を受け付けている百貨店もあります。

また、人気ブランドの新作コスメは、予約開始日の開店時間に合わせて行っても開店前に整理券が配布され、予約分終了となることもあります。確実に手に入れるなら、最低でも開店時間の1時間前には現地に到着していたほうが良いでしょう。時期にもよるため、昨年の動向やSNSで随時状況を調査した方が良さそうです。



ただ、新型コロナウイルスの影響で店舗での予約を受け付けていない可能性もあるので、その際は店舗のHPなどをご確認ください。

発売日当日にお店に並ぶ

予約販売分とは別に、当日分の在庫を持っているブランドや、キャンセル分の販売などもあるので、予約ができなかった場合には、当日店舗に行って購入をしましょう。



ただ、予約販売時と同様にすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めに並ぶことをおすすめします。



店頭限定のギフトセットや名入れサービス・プレゼント包装などがあるブランドも多いので、贈り物を探している方は直接店舗に足を運ぶと良いかもしれません。

ネット通販（オンラインショップ）で購入する

百貨店のカウンターでの接客を受けるのが苦手で買いづらいからネットで買いたいという方もいるのでは？



近年ではオンライン限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されている方は年々増えているので、人気のあるブランド、かつ人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくことはもちろん、公式サイトや百貨店の通販サイトなど様々な通販サイトで同時に販売開始されるケースもあるので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ（ノベルティ）がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販（オンラインショップ）サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。

代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹（ISETAN BEAUTY online）

●大丸・松坂屋

●郄島屋

●阪急百貨店・阪神百貨店（HANKYU HANSHIN E-STORES）

●そごう・西武百貨店（e.デパート）



各百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。また、近年では各百貨店限定のカラーや限定のセットなども販売されています。



商品毎で販売している店舗・通販サイトが異なる場合があるので、前述しているそれぞれの商品情報をしっかりとご確認ください。



コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

秋に咲く花々のピュアな彩りを唇に♡

JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 2025年冬新作コスメ 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』 JILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ） 2025年冬新作コスメ 『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』

いかがでしたか？今回はJILLSTUART Beauty（ジルスチュアート ビューティ）の2025年冬新作コスメ『クリスタルブルーム リップブーケ セラム』をご紹介しました。



人気リップ美容液の新色＆限定色は、コスモスやラナンキュラスなど秋に咲く花々からインスピレーションを得た可憐なカラーがラインナップ♡



かわいらしいパッケージはプレゼントにも喜ばれそうです。



2025年10月3日（金）から発売（一部数量限定）されますので、気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年秋冬コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

この記事を読んだあなたにオススメしたい記事がこちら▼

ふぉーちゅんとは？

過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。



現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴7年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。



＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞

●日本化粧品検定（コスメ検定）1級

●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）

●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）

●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）



そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！



新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。

あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡



▶︎FORTUNE（ふぉーちゅん）編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。

https://fortune-girl.com/guideline

--------------------------------------------------

【執筆】使用感は、化粧品検定1級/美容ライター歴7年以上の編集部ライターによる感想です。

--------------------------------------------------