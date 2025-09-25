トヨタ自動車が建設した実証都市「ウーブン・シティ」（静岡県裾野市）が２５日、始動した。

トヨタの社員らが居住しながら、新たな製品などを生み出すための実験場と位置付ける。自動運転技術など自動車関連だけでなく、高齢化といった社会課題の解決に向けた乗り物やサービスの発明を目指す。

トヨタの豊田章男会長は記念式典で「未来のためのテストコースだ」と意気込みを語った。始動に合わせ、１人乗りの新型３輪モビリティー（移動手段）や、クルマを目的地まで自動搬送する新しいカーシェアサービスが報道機関に公開された。

ウーブン・シティは、トヨタの豊田会長（当時は社長）が２０２０年に「ゼロから『街』を作る」と表明して打ち出した建設構想が原点だ。今回始動したのは、第１期エリアの約４万７０００平方メートル。食品企業や教育事業者、宇宙関連企業、製薬企業などと協力して準備を進めた。

最終的に「街」は２９万４０００平方メートルに拡大する見通しだ。トヨタは製品やサービス発明の進展に応じて街の形を変える考えで、建設費や完成時期は明示していない。現在第１期エリアに数世帯が住み、今後約３００人が入居する。街の拡大に伴い、居住者は２０００人程度となる見通しだ。