ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」が新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』主題歌に決定！平成の“エモさ”を彩る

ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」が、10月期の新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』主題歌に決定した。

■平成を代表する楽曲「アゲハ蝶」は今でも記録を伸ばし続ける大ヒットナンバー

2025年9月にメジャーデビュー26周年を迎えた、ポルノグラフィティ。2001年6月27日に発売された彼らの6作目のシングル「アゲハ蝶」が、10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の主題歌として解禁された。平成を代表する楽曲ながらも、2023年6月にはストリーミング累計1億回再生を記録し今でも記録を伸ばし続ける大ヒットナンバー。ドラマ内の随所に散りばめられた平成の“エモさ”を感じられる『良いこと悪いこと』を力強くサウンドで彩る。

■間宮祥太朗、新木優子のコメントも到着

ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」が主題歌になったことを受けて、高木将を演じる間宮祥太朗は「まさかまさかの主題歌、アゲハ蝶。その手があったのかという驚きと、アゲハ蝶が主題歌であるということに懐かしいような新しいような、しかし間違いなく”エモい”気持ちになっています」と驚きと懐かしい気持ちを述べ、また「サブスクもSNSもない時代に国民の大多数が知っていて口ずさめる時代を彩る名曲を生んだ事の凄まじさ、その力をこのドラマにお借りできる事をとても嬉しく思います」とコメントを寄せた。

また猿橋園子を演じる新木優子も主題歌が「アゲハ蝶」に決定したと聞いて「“まさか!!”という驚きが一番大きかったです」と驚き、「大好きな曲なので主演を務めさせて頂く作品の主題歌で一層嬉しいです」と喜びのコメント。「アゲハ蝶は、エモい気持ちにさせられる瞬間が、ちょっとドキッとしたりソワソワしたり、いろんな感情を思い出させてくれます」と「アゲハ蝶」とドラマ「良いこと悪いこと」の重なる部分についてコメントを寄せた。

また主題歌であるポルノグラフィティ「アゲハ蝶」を使った本編PRも、公式SNSやYOUTUBEで公開された。日テレ系10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』は、10月11日21時スタート。

日テレ新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

10月11日（土）21時スタート

脚本：ガクカワサキ

主題歌：ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」（Sony Music Labels）

音楽：Jun Futamata

製作著作：日本テレビ

