「壁に吸い込まれる女」を目撃──止まない「赤ん坊の泣き声」の正体は　数年後に判明した驚きの事実【川内まり子の怖物語】
【前後編の後編／前編を読む】30代同棲カップルを毎晩悩ます〈隣の赤ん坊〉の泣き声。その矢先に「私、妊娠したみたい」……
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¤·¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¤¬À¤¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê°ìÏÃ¤ò¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡£
¡¡ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ÈÊâ¤µ¤ó¡Ê¤È¤â¤Ë²¾Ì¾¡Ë¤Ï¸òºÝÃæ¤Î30Âå¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡£¿Æ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÆ±À³¤ò·è¤á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþµï¤·¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÎÙ¤ÎÉô²°¤ËÀÖ¤óË·¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËèÌë¡¢µã¤À¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£¤À¤¬ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢±¦ÎÙ¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÃæÇ¯¤ÎÃË½÷¡¢º¸¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï°¦ÁÛ¤Î°¤¤Ï·¿Í¤È¡¢¤½¤ì¤È»×¤·¤²ÈÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¶Á¤¯ÀÖ¤óË·¤ÎÀ¼¤ËºÆÅÙ¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤â¹Í¤¨»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢Êâ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¤½¤ÎÌë¤Ï2¿Í¤·¤Æ¡¢Æ¬¤«¤é³÷ÃÄ¤òÈï¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤ê¿²¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤È¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤éÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀÖ¤óË·¤ÎÀ¼¤¬¤·¤¿¤¿¤á¤·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤â¡¢¤·¤é¤¸¤é¤ÈÌë¤¬ÌÀ¤±¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀÅ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êâ¤µ¤ó¤ÏÍâÆü¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¡£Ç¥¿±5½µÌÜ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃëµÙ¤ß¤ËÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿À¼¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½çÄ´¤À¤Ã¤Æ¡£»º¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡Ö°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â²È¤ÈÏÂ¿¿¤¯¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤¤ã¤Í¡×
¡¡Êâ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï·Ú¤¯ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤â¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤È´î¤Ó¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ªÎÙ¤µ¤ó
¡¡Ç¥¿±È¯³Ð¤«¤é¤ª¤è¤½3½µ´Ö¸å¤Î¡¢11·î¤Î¤È¤¢¤ëÆüÍËÆü¡£Ãë¤«¤é2¿Í¤Ç³°½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¸á¸å6»þº¢¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅ·µ¤¤ÏÆÞ¤ê¡£Æü¤¬ÄÀ¤à¤È¸²Ãø¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¶á½ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á°Êý¤Ë±¦ÎÙ¤ÎÉô²°¤Î½÷À¤¬¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Ç¡¢¤Î¤í¤Î¤í¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÌ£¤ÊÉáÃÊÃå»Ñ¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Éô²°¤Î¤¹¤°¼êÁ°¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥¹¥¹¡¼¥Ã¤È±¦ÎÙ¤ÎÉô²°¤Î¥É¥¢¤ò¡Ä¡Ä³«¤±¤º¤Ë¡¢¸ÍÈÄ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥®¥å¥Ã¤È¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤ËÊâ¤µ¤ó¤¬¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼ê¤¬¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Î¡¢¸«¤¿¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡£¤¢¤Î¿Í¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÔµ¤Ì£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ©Îî¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢Á°¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤·¡£º£¤Î¤Ï²¿¤«¤Î¸«´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢±¦ÎÙ¤ÎÉô²°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈó¾ï¼±¤Ê¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾×·â¤ò¼õ¤±¤ëÊâ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤Î¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ä¡Ä¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µã¤´¤¯ÀÖ¤óË·¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿¿¤Ã°Å¤Ê¼¼Æâ¤Ë¡¢À¼¤À¤±¤¬¶Á¤¯¡£²¿½è¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯Ê¹¤³¤¨¡¢ÅÅµ¤¤òÅÀ¤±¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤Àµã¤À¼¤À¤±¤¬±ä¡¹¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡¡Êâ¤µ¤ó¤ÏÒñ¤¯¤è¤¦¤ËÒì¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾²¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×
¡Ö¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¡£µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡ª¡×
¡¡°ì½ï¤ËµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¤¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÎÙ¿Í½÷À¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¡£¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤ß¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÛÍÍ¤À¡£¤ä¤Ï¤êÍ©Îî¤Ê¤Î¤«¡£º®Íð¤ÎÃæ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µßµÞ¼Ö¤¬Æ»¤òµÞ¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹ÃÈå¤Ê¤¯¡¢Êâ¤µ¤ó¤ÏÎ®»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
½÷¤ÎÀµÂÎ
¡¡¤¢¤Î½÷À¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤«¡£¤½¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¯²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£Êâ¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤·¤¿»ºÉØ¿Í²Ê¤ÏÂç¤¤ÊÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇäÅ¹¤ÇÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢±¦ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤àÃËÀ¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ªÎÙ¤Î¡Ä¡Ä¡£´ñ¶ø¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤³¤«¤ª°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡ÃËÀ¤ÎÊý¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏ¢¤ì¤¬¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤ÈÛ£Ëæ¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤¦¤Á¤â¤Í¡Ä¡Ä¤¦¤Á¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÃËÀ¤ÏÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ë±þ¤¨¤Æ¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ä¡Ä±ü¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìºòÆü¤â³°¤Ç¤ª¸«³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃËÀ¤ÏµÞ¤Ë²øëÃ¤½¤¦¤ËÈýº¬¤ò´ó¤»¤Æ¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¡£°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ªËß¤Îº¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¤È¤¤â¥¢¥ì¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤¢¤Ã¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¤ÏËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÃËÀ¤ÏÂÁá¤Ëµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Êâ¤µ¤ó¤ÎÉÂ¼¼¤ËÌá¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¬¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£
¡ÈÆþ±¡Ãæ¤À¤·Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ì¤ÏÀ¸Îî¤Ê¤Î¤À¡É
¡¡ÎÙ¿Í½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤¬¡¢¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊâ¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿¡£
¡¡Êâ¤µ¤ó¤ÏÎÞ¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÌë¤Ï°ì¿ç¤â½ÐÍè¤º¡¢º£¤ÏÌµÍý¤ä¤êÌô¤ÇÌ²¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¿È¤Î¿ê¼å¤¬Ãø¤·¤¤¤¿¤á¡¢1Çñ2Æü¤ÎÆþ±¡¤ÇºÑ¤à¤È¤³¤í¡¢1ÆüÆþ±¡¤¬±ä¤Ó¤¿¡£Ã´Åö°å¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Êâ¤µ¤ó¤ÏÆü¤´¤ÈÂÎ½Å¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÁé¤»¤¹¤®¤Ç¤¹¤·¡¢°ÊÁ°¤«¤éÉÔÌ²·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡
¡¡ÀÕ¤á¤ë¸ýÄ´¤Ç¤½¤¦Ìä¤ï¤ì¤Æ¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ÏÎä¤ä´À¤òÁß¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ê¤òÃÑ¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Êâ¤µ¤ó¤ÏÌô¤Ê¤·¤Ç¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î¼ª¤Ë¤Ï¡¢ËèÈÕ¡¢ÀÖ¤óË·¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ÏÄÂÂß·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÄÂÂßÊª·ï¤òÃµ¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë²È¤ò°Ü¤Ã¤¿¡£
¶Ã¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹
¡¡°Ê¸å¡¢Êâ¤µ¤ó¤ÎÉÔÌ²¾É¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¡£¿·¤·¤¤²È¤Ç¤ÏÀÖ¤óË·¤ÎÀ¼¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡Ä¡Ä¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤Î½ÐÍè»ö¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢°ÊÁ°¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä®¤ÎÌ¾¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤ËÍ¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Î¡¢ÎÙ¤Î²È¤«¤éÀÖ¤óË·¤Î°äÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡¡ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ï¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ë¤½¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é½»½ê¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»ö¼Â¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¹Ó¤Ö¤ê»Ï¤á¤¿ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢½»½ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃÄê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á½ñ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£°ì¸Í·ú¤Æ¤«½¸¹ç½»Âð¤«¤µ¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸¶¹Æ¤Ç¤Ï²¾¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤¬¤¤¤¦¡ÖÎÙ¡×¤¬±¦¤ÎÉô²°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«º¸¤ÎÉô²°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤¿¤¤¡£
¡¡º£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Èµ¤¤ò¸¯¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦É®¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤ÈÏÂ¿¿¤µ¤ó¡£Â³¤±¤Æ¡¢
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢ºÊ¤¬Âè1»Ò¤òÌµ»ö¤Ë»º¤ó¤À¤È¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Ð»º¤ËÎ©¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥ª¥®¥ã¡¼¤Ã¤Æ»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ï¥â¤ë´¶¤¸¤ÇÆó½Å¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö»ºÀ¼¤¬¥À¥Ö¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£ËÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÊ¤Ë¤â¡¢¤½¤¦Ê¹¤³¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿·À¸»ù¤Î»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡Ä¡Ä
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ªÎÙ¤Î²È¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº²¤â¡¢À¸¤Þ¤ìÄ¾¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀîÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡Âù¤ê¤Î¤Ê¤¤Æ·¤ÇÏÂ¿¿¤µ¤ó¤ÏÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÀÖ¤óË·¤Ï¡¢»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯Ì¿¤òÀä¤¿¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤ª¤¿¤¯¤Î¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æº¡¤ÎÀ¤¤Ë»ºÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ËÈà´ß¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡¡
¡¡Êâ¤µ¤ó¤¬Î®»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÌ²¤«¤éÍè¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ã®¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤¬À¸Îî¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏÂ¿¿¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡µ¿ÌäÅÀ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤Ã¤È±Ê±ó¤ËÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤¤¤Þ¤ÏÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É®¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Úµ»öÁ°È¾¡Û¤Ç¤Ï¡¢30ÂåÆ±À³¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÅ¾µïÀè¤Çµ¯¤¤¿Áû²»¥È¥é¥Ö¥ë¤È¡¢Èà½÷¤ÎÇ¥¿±¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¡Ê¤«¤ï¤Ê¡¡¤Þ¤ê¤³¡Ë
1967Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£²ø°Û¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤È¾ì½ê¤ò¼èºà¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¡£²øÃÌ¤Î¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡Ø¼ÂÏÃ»ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤ò¤ó¤Ê¸ì¤ê¡Ù¡Ê³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÈ¬²¦»Ò²øÃÌ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£²ø°Û²øÃÌ¸¦µæ²ñ²ñ°÷¡£2025Ç¯È¯Çä¤Î¶áÃø¤Ï¡ØºÇ¶²Êª·ï½¸ ²È²ø¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë8·î´©¡¿²òÀâ:¿À±Ê³Ø¡Ë¡¢¡Ø²øÃÌ²°²øÃÌ2¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡7·î´©¡Ë¡¢¡Ø°ì¡»È¬²øÃÌ ±£Î¤¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë6·î´©¡Ë¡¢¡Ø¹ðÇò²øÃÌ ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò5·î´©¡Ë¡¢¡Øµþ²¦±èÀþ²øÃÌ¡Ù¡Ê¶¦Ãø:µÈÅÄÍªµ°¡¿ÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë4·î´©¡Ë
