¥«¥Ä2Ëç¤Î¤»¤ÇÌó1kg¡ª#¥«¥ÄÐ§¤Ï¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë ¿ÀÅÄÅ¹¡Ö#¤È¤¸¤Ê¤¤¥«¥ÄÐ§ ÇúÀ¹¤ê¡×¤ÇËþÊ¢¤Ê¹¬¤»¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¿
¡ã¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡ÉÈ¯¸«ÅÁ¡ª¡ä
ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤·¤Æ¡¢ÇùÁ³¤È¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¾ï¤Ë¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬À¤¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£²æ¡¹&GP¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡¢¥ï¥ó¥Ñ¥¯¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡ª
JR¿ÀÅÄ±Ø¥¨¥ê¥¢¤Ï¿©¤Î·ãÀïÃÏ¡¢Âç¾®ÍÍ¡¹¤Ê°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢Ãë¤âÌë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ÀÅÄ±ØËÌ¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¥¬¡¼¥É²¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö#¥«¥ÄÐ§¤Ï¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë ¿ÀÅÄÅ¹¡×¡£Å¹Ì¾¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö#¤È¤¸¤Ê¤¤¥«¥ÄÐ§¡¡ÇúÀ¹¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡ª
¢¥Å¹Æ¬¤Ë¤¢¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¡£¥È¥ó¥«¥Ä2Ëç¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Á¡ª
ÀÊ¤Ë¤Ä¤¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¼ÁÌä¡£¤¢¤Î¡Á¡¢ÇúÀ¹¤ê¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥«¥Ä2Ëç¤Ë¤´ÈÓ¤¬Ìó320g¤Ç¤¹¤è¡×
¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥«¥Ä¤¬2Ëç¤â¥É¡¼¥ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥´¥Ï¥ó¤¬320g¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÉÔ°Â¤¬¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÉáÄÌ¤´ÈÓ¡×330±ß¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö#¤È¤¸¤Ê¤¤¥«¥ÄÐ§ ÇúÀ¹¤ê¡×¡Ü¡ÖÉáÄÌ¤´ÈÓ¡×¤ÇÃíÊ¸¡£½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¥«¥Ä¤¬Ð§¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¡ª
¢¥¡Ö#¤È¤¸¤Ê¤¤¥«¥ÄÐ§ ÇúÀ¹¤ê¡×2200±ß¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤´ÈÓ¡×330±ß¡£¥¹¡¼¥×ÉÕ¤
ÂÔ¤Ä¤³¤È¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ð§¤«¤é¥«¥Ä¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤¤¤¤¥Ç¥«À¹¤ê¥«¥ÄÐ§¡£ÁáÂ®·×Â¬¤Ç¤¹¡£
¹â¤µ¤ÏÌó13.5cm¡¢½Å¤µ¤Ï961g¡Ê´ï¤Î½Å¤µ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¹¡¼¥×¤¬150cc¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1.1kg¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥½Å¤µ961g¡Ê´ï¤Î½Å¤µ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£»ý¤Ä¤È¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¤¡ª¡¡¥«¥Ä2Ëç¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô
¸ø¼°¤Ç¤Ï¡¢ÇúÀ¹¤ê¤Î¥´¥Ï¥ó¤¬320g¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤·¤¿ÉáÄÌ¥´¥Ï¥ó¤Ï180g¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¥´¥Ï¥ó¤À¤±¤Ç500gÁ°¸å¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¤È¥¿¥ì¤Ç450¡Á460g¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡¥´¥Ï¥ó¤È¤ª¤«¤º¤¬¤Û¤Ü1¡§1¡£¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶¿©¤Ù»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¡È¤ªÆù¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡É¤¬Âè°ì°õ¾Ý¡£¤½¤·¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¿¥Þ¥´¤Ë¥¿¥ì¤Î¤·¤ß¤¿¥´¥Ï¥ó¤â´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤³¤Î¥«¥ÄÐ§¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï!?
¢¥¥¿¥ì¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¥´¥Ï¥ó¤Î¾å¤Ë¥Õ¥ï¥È¥í¤Î¶Ì»Ò¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥«¥Ä¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¯
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥È¥ó¥«¥Ä¤Ï¹ñ»ºÆÚ¤Çºî¤ë¡¢¼Ñ¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤¿¤Þ¤´¤ÇÊÄ¤¸¤Ê¤¤¥«¥ÄÐ§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ñ¾ë»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¥´¥Ï¥ó¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¹ñ»ºÆÚ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡£ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡Öº£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÚÆù¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤Î½½ÏÂÅÄ¸Ð¹â¸¶¥Ý¡¼¥¯SPF¤Î¡ØÅíÆÚ¡Ù¡£Æù¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢»é¿È¤Ë´Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅíÆÚ¤Î¥í¡¼¥¹Æù¤Ë¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥Ñ¥óÊ´¡¢¤½¤·¤Æ¥é¡¼¥É¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¥¹â¤µ¤ÏÌó13.5m¡£Ð§¤Î¹â¤µ¤¬Ìó8cm¤Ê¤Î¤Ç¡¢5cm°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡ª
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¿©¤Ù¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë¡ÖÆù¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÆù¤äÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥ì¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ìÆ±ÍÍ¡¢¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î´Å¤¤¥¿¥ì¤ò·Ñ¤®Â¤·¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥«¥ÄÐ§¤È¤¤¤¨¤Ð¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î´Å¤¤¥¿¥ì¡£Æù¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥´¥Ï¥ó¤ä¤¿¤Þ¤´¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¥¿¥ì¡£Æù¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´¥Ï¥ó¤Ë¤·¤ß¤¿¤È¤³¤í¤À¤±Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡Á¡£Å¹Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¹¬¤»´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¥Ð§¼«ÂÎ¤ÏÉáÄÌ¤Î¥µ¥¤¥º¡£¤½¤³¤ËÌó1kgÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤©¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ì£ÊÑ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÂî¾å¤Ë»³Ü¥¤ä°ìÌ£¡¢ÄÒÊª¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÍÎÁ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥º¡¢¹ï¤ßÂçÍÕ¡¢¤ª¤í¤·¥ï¥µ¥Ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥Á¡¼¥º¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×
Â¾¤Ë¡¢ßîÀ½¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¸þ¤±¤È¤Î¤³¤È¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä³¤Ï·Ð§¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¿ôËÜ¤¬¤¹¤Ã¤¯¤ÈÄ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÐ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
ÇúÀ¹¤ê¤Ï1Æü10¿©¡¢Â¿¤¤Æü¤Ï20¿©ÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£2200±ß¤Ç¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤Î¥È¥ó¥«¥Ä2Ëç¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¢¥¥«¥Ä1Ëç¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÌó16¡ß8¡ß1cm¡£¤½¤ì¤¬2Ëç¤¢¤ë¤Î¤ÇÂçÇ÷ÎÏ
¡Ö¥«¥ÄÐ§¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤È¤¸¤Ê¤¤¥«¥ÄÐ§¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Íñ¤Ç¤È¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤Î¥«¥ÄÐ§¤ÏÅ¹Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿©¤Ù¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥«¥ÄÐ§¤Ç¤¹¡£¤È¤ó¤«¤Ä¡¢Íñ¡¢¤ªÊÆ¤Î»°¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¥´°¿©¤¹¤ë¤È½Ð¤Æ¤¯¤ëÐ§¤ÎÄì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤¦¤ó¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¢ö
¤½¤ó¤Ê#¥«¥ÄÐ§¤Ï¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¸þ¤±¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡ÖÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤Î¡Ø¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Ð§¡Ù¤ò½©¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¤ªÆù¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡½©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤Ë¤¯¤ë¤³¤È·èÄê¤Ç¤¹¡£
#¥«¥ÄÐ§¤Ï¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡¡¿ÀÅÄÅ¹
½»¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®2-13-11
TEL¡§03-3525-7675
±Ä¡§11:00¡Á22¡§00¡ÊLO21:30¡Ë
µÙ¡§¤Ê¤·
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤¤¤·¤¶¤ï¤ê¤«¤³¡¡¼Ì¿¿¡¿±üÀ¾½ßÆó¡ä