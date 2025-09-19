²ÌÊª¤ÎÈîÎÁ¤ÏÆ°Êª±à¤ÎÊµ¡ª²¸ÊÖ¤·¤Ë¥¾¥¦¤Ë¥Ö¥É¥¦¤È¥Ê¥·¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê»³¸ý¡¦¼þÆî»Ô¡Ë
½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Î紱»³Æ°Êª±à¤Ç¥¹¥ê¥é¥ó¥«¥¾¥¦¤Ë»ÔÆâ¤ÎÇÀ²È¤¬°é¤Æ¤¿¥Ö¥É¥¦¤È¥Ê¥·¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥ê¥é¥ó¥«¥¾¥¦¤Î¡Ö¥ß¥ê¥ó¥À¡×¤È¡Ö¥Ê¥Þ¥êー¡×¤Ë¥Ö¥É¥¦¤È¥Ê¥·¤òÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï¼þÆî»Ô¿Ü¶â¤Ç¡ÖÆü¤Î½ÐÇÀ±à¡×¤ò±Ä¤àÆ£Â¼Î¶Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥Ö¥É¥¦¤È¥Ê¥·¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ60kg¡£¤³¤Î¥Ö¥É¥¦¤È¥Ê¥·¤Ï¥ß¥ê¥ó¥À¤È¥Ê¥Þ¥êー¤ÎÊµ¤Ç¤Ç¤¤¿ÂÏÈî¤ò»È¤Ã¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¥¾¥¦¤¿¤Á¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍè±à¼Ô¤Ï¡Ë
¡ÖÂÏÈî¤Ç¥Ö¥É¥¦¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Í～¡ª´Å¤¤¤Ç¤¹¡ª ¡×
¡ÊÆü¤Î½ÐÇÀ±à Æ£Â¼Î¶Ê¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤È¤·¤Ï¼Â¤âÂç¤¤¯°é¤Á¤Þ¤·¤Æ´Å¤µ¤â°ìÈÖ´Å¤¤¤Ö¤É¤¦¤È¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¾¥¦¤µ¤óÂÏÈî¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ñ¸»½Û´Ä¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÁ»³Æ°Êª±à¤Ç¤Ïº£·î23Æü¤Ë¡Ö¥¾¥¦¤µ¤óÂÏÈî¡×¤Ç°é¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦¤È¥Ê¥·¤ÎÈÎÇä²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£