いたずら心を詰め込んだハロウィーン スイーツ&ベーカリー！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「ハロウィーン スイーツ&ベーカリー」を開催。
ミイラやおばけなどをモチーフにした、いたずら心を詰め込んだハロウィーンならではのスイーツとベーカリーが登場します☆
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」ハロウィーン スイーツ&ベーカリー
開催期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金）
開催店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 2階 カフェ「トスティーナ」
営業時間：10:00〜23:00
問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて、2025年10月限定フェア「ハロウィーン スイーツ&ベーカリー」を開催。
かわいいおばけスイーツで楽しむ、甘くてちょっぴり怪しい世界が堪能できるフェアです。
フェアニは、ミイラやおばけなどをモチーフにした、いたずら心を詰め込んだハロウィーンならではのスイーツとベーカリーが登場。
この時期だけの、甘くてちょっぴり怪しい世界観が楽しめるメニューを紹介していきます☆
ミイラモンブラン
価格：950円(税込)
ぐるぐる包帯を巻いたミイラが愛らしい、ハロウィーン仕様のモンブラン。
ダイス状のお芋とベリーのジュレを閉じ込めた紫芋のババロアを、ホワイトチョコレートクリームで覆っています。
旬のお芋を楽しむ、ちょっぴり贅沢なハロウィーンメニューです。
シュー・オ・ランタン
価格：950円(税込)
ハロウィーン仕立てのフランスの伝統菓子・パリブレストをイメージした「シュー・オ・ランタン」
サクサクのクッキーシューにかぼちゃクリームがたっぷりと挟んであります。
“シュークリーム”と、ハロウィーンのシンボル“ジャック・オ・ランタン”を組み合わせて「シュー・オ・ランタン」と名付けました。
ウィッチポット
価格：950円(税込)
漆黒の壺から漂う独特な雰囲気が印象的な、ハロウィーン時期だけの特別なチョコレートムース。
中に甘酸っぱいいちごのゼリーとムースを忍ばせ、怪しげなトッピングで魔女の秘薬のような世界観を演出しています。
一口で、甘く神秘的な魔法の世界へと誘うマンスリースイーツです。
マンスリーベーカリー「おばけのピタサンド／ハロウィーンドーナツ」
マンスリーベーカリーとしてラインナップされる、「おばけのピタサンド」と「ハロウィーンドーナツ」
ハロウィーンをイメージした、写真映えするサンドイッチとドーナツです。
おばけのピタサンド
価格：600円(税込)
あどけない表情と揃えた手がかわいい、おばけのピタパン。
中にはテリヤキチキン、サニーレタス、トマト、たまごがサンドしてあります。
ハロウィーンのお出かけやピクニックにもぴったりな、この時期ならではのサンドイッチです。
ハロウィーンドーナツ
価格：350円(税込)
ちょっぴり不気味なハロウィーンの雰囲気が漂うチョコレートドーナツ。
表面を紫のチョコレートでコーティングし、ホワイトチョコレートで蜘蛛の巣模様を描いています。
見た目はちょっぴり怖いけれど、食べれば優しい甘さの一品です。
#シェラトンスイーツボックス
価格：4,200円(税込)
※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制
引き取り時間：12:00〜21:00
ハロウィーンの世界をぎゅっと詰め込んだ、遊び心満点のスイーツボックス。
ミニスイーツ6種とマカロン2種の詰め合わせは、ハロウィーンパーティーにもぴったりです。
カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」フライデースイーツブッフェ
料金：大人 4,200円(税込)／4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き
開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制
開催期間：2025年10月3日（金）〜10月31日（金）の毎週金曜日
開催店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）
予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」
※オンラインでの事前決済で5%オフとなります
毎週金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」も、10月はハロウィーンがテーマ。
ユーモアたっぷりのかわいらしいスイーツのほか、種類豊富なセイボリーも用意されます。
見た目だけでなく味にもこだわったラインナップと共にティータイムが過ごせるブッフェです。
※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします
ミイラやおばけなどをモチーフにした、いたずら心を詰め込んだハロウィーンならではのスイーツとベーカリー。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2025年10月1日より開催される「ハロウィーン スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post いたずら心を詰め込んだハロウィーン スイーツ&ベーカリー！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 appeared first on Dtimes.