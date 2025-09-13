バーガーキング®「チャレンジ2025」第2弾！全国50店舗で食べ放題イベント開催

バーガーキング®が贈る大人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ2025』が、いよいよ第2弾を迎えます。今回は全国50店舗と過去最多規模で開催され、奈良県でも初上陸。直火焼き100％ビーフパティ4枚の超大型バーガー「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を心ゆくまで楽しめる食べ放題イベントです。特典Tシャツやステッカーも用意され、熱気あふれる7日間が待っています♪

直火焼き100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚を重ねた「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」は、特製スパイシーソースと燻製辛口ガーリックフレークで仕上げた刺激的な一品。

総カロリー1,390kcal1、総重量453g2の食べごたえで、単品2,090円、セット2,390円。セットにはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付き、購入特典としてオリジナルステッカーも♡

食べ放題イベントの詳細

『ワンパウンダーチャレンジ2025』第2弾は、2025年9月24日（水）～30日（火）の7日間、全国50店舗で実施。各回6～8名限定、制限時間45分でバーガー・ポテト・ドリンクを完食すればおかわり自由。

参加費は3,900円で、限定Tシャツやステッカーなどの特典付き。各回チケットは先着販売で、専用サイトからの事前購入が必須です。

ファイナル進出のチャンスも

2026年1月には「ワンパウンダーチャレンジ2025 ファイナル」を開催。各回で完食数上位の参加者が招待され、さらに熱い戦いが繰り広げられます。

第1弾ではなんと11個完食の記録も誕生。挑戦心をくすぐるイベントです。

バーガーキング®で熱い挑戦を楽しもう

全国50店舗に拡大し、奈良でも初開催される『ワンパウンダーチャレンジ2025』。直火焼きビーフの旨みとスパイシーな辛さがクセになる「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を存分に味わえる特別な7日間です。

限定グッズやファイナル進出のチャンスも用意され、食欲も挑戦心も満たしてくれるはず♡ この秋は、バーガーキング®で忘れられない体験をしてみませんか？