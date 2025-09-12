ドトールコーヒー（東京都渋谷区）が、「焼き芋豆乳オレ」や「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」を含む秋の新メニュー全7種類を9月25日に新発売します。

新メニュー「焼き芋豆乳オレ」は焼き芋をイメージしたドリンク、「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」は紅芋を使ったスイーツで、そのほか、「和梨と葡萄（ぶどう）のグリーンティー」「カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン」「チーズソースフライドオニオンドック」「ホットサンド 大豆のミート 〜チーズ＆トマト〜」「カルツォーネ ナスとチーズノボロネーゼ」がラインアップ。

価格は、「焼き芋豆乳オレ」Sサイズが590円（以下、税込み）、「和梨と葡萄のグリーンティー」Sサイズが490円、「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」が520円、「カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン」が650円、「チーズソースフライドオニオンドック」が390円、「ホットサンド 大豆のミート 〜チーズ＆トマト〜」が590円、「カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ」が480円です。

また、同月18日からショップ定番人気のコーヒー豆「マイルドブレンド」（ 1090円）の秋パッケージが数量限定で販売されます。