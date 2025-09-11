シャトレーゼ「敬老の日ケーキ」登場！ 和の素材を贅沢に使った“限定モンブラン”など全3種
菓子専門店「シャトレーゼ」は、9月12日（金）〜9月15日（月）の期間、「敬老の日ケーキ」を全国の店舗で販売する。
【写真】ホクホクのさつまいもクリームがおいしそう！ 限定モンブランなど商品一覧
■秋の味覚を堪能
今回登場するのは、さつまいもやシャインマスカットなど秋の味覚を使用した、9月15日（月・祝）の“敬老の日”にぴったりなケーキ3種。
「敬老の日 抹茶香るスイートポテトモンブラン」は、抹茶や玄米茶、さつまいもなど和の素材を贅沢に使用した限定モンブラン。しっとりとしたココアスポンジに、濃厚な玄米茶入り天空の抹茶バタークリームと軽やかな抹茶風味クリームを重ね、ホクホクのさつまいもクリームで包み込んでいる。
また、「敬老の日 小豆と栗のショートケーキ」は、白州名水で炊き上げた3種の自家製餡（粒餡、栗餡、こし餡）と、彩り豊かなフルーツを合わせた一品。ふんわり黒蜜スポンジに、こし餡を使用したホイップクリームと水ようかん、栗餡をサンドし、仕上げには粒餡とフルーツが飾られる。
さらに、「敬老の日 山梨県産シャインマスカットとショコラのデコレーション」も用意。苺クリームをサンドしたスポンジと、削りチョコ入りホイップをはさんだココアスポンジの2つの味わいが楽しめ、山梨産のシャインマスカットとチョコレートを贅沢にトッピングした贈り物にもぴったりなケーキだ。
【写真】ホクホクのさつまいもクリームがおいしそう！ 限定モンブランなど商品一覧
■秋の味覚を堪能
今回登場するのは、さつまいもやシャインマスカットなど秋の味覚を使用した、9月15日（月・祝）の“敬老の日”にぴったりなケーキ3種。
「敬老の日 抹茶香るスイートポテトモンブラン」は、抹茶や玄米茶、さつまいもなど和の素材を贅沢に使用した限定モンブラン。しっとりとしたココアスポンジに、濃厚な玄米茶入り天空の抹茶バタークリームと軽やかな抹茶風味クリームを重ね、ホクホクのさつまいもクリームで包み込んでいる。
さらに、「敬老の日 山梨県産シャインマスカットとショコラのデコレーション」も用意。苺クリームをサンドしたスポンジと、削りチョコ入りホイップをはさんだココアスポンジの2つの味わいが楽しめ、山梨産のシャインマスカットとチョコレートを贅沢にトッピングした贈り物にもぴったりなケーキだ。