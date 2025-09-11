「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」

「高層階住民」によるマウント

タワマンの建設ラッシュが止まらない。首都圏ではここ20年ほどの間に建てられた新築マンションの23.9％がタワマンであり、都市部を除いた地方でも、18.5％がタワマンというデータがある。

立地や共有スペースの充実度から、資産性も高いと言われているタワマンは、購入する側にとっても人気物件であるが、一度に大量の戸数がさばける販売効率の良さから業者にとっても優良物件だ。

となれば、この先も供給され続けるだろうが、ハード面ばかりでなくソフト面にも目を向ける必要があるのではないだろうか。

「タワマン」という華やかな響きの裏で渦巻く不満や困惑……住民たちに、知られざる「タワマン格差」を取材した。

「タワマン格差」と聞いて、真っ先に浮かぶのは居住階数によるヒエラルキーだろう。

高層階に行くほど2〜4割、物件価格が上昇すると言われているタワマンでは居住階によって経済格差が可視化されると言っても良く、必然的に低層階の住民は高層階の住民にマウントを取られることになる。

「ウチの娘が愛犬の散歩をきっかけに、同じマンションに住むAちゃんと仲良くなりました。引っ越して来た早々にお友達ができて、最初はすごく喜んでいたんです」

そう話すのは「タワマンのメッカ」と呼ばれている都内某エリアに住む、有田貴美子さん（仮名・40代）。

低層階に住む有田さんに対し、Aちゃんは高層階の住民だった。

「あんな汚い公園で遊ばせないで」

「居住階によって格差があることは何となく知っていました。でも、そんなこと子ども同士には関係ないと思っていたんです」

だが、現実はシビアだった。

「Aちゃんに誘われてマンションの敷地内にある公園で遊んでいた時のことです。Aちゃんママがやって来て『この公園は高層階の住民専用なの』と言って、私と娘を追い払ったんです。にっこりと笑顔を見せながらも有無を言わせない口ぶりに、私も娘も引き下がるしかありませんでした」

「ならば……」と数日後、有田さんが低層階の子ども達が集まっていた近所の公園にAちゃんを連れ出すと、「あんな汚い公園で遊ばせないで」とAちゃんママからひどく叱られたという。

「Aちゃんのお誕生会も『高層階のお友達しか来ないから』と娘は招待されませんでした。うちの娘のお誕生会にAちゃんを呼んだ時は来てくれたのですが、『ちらし寿司に唐揚げ？普通もっと豪華なメニューにしない？』と嫌味を言われました。子供同士が仲良しなのは大歓迎ですけど、Aちゃんママとはお付き合いしたくありません」

住民同士の交流会でイヤというほど格差を見せつけられたのは、とある地方都市のタワマンに住む、小池彩音さん（仮名・30代）だ。

「うちのマンションで、住民同士の親睦会という名目のランチ会がありました。高層階のマダムたちが仕切ったせいか、ランチなのに会費が1万円という高級レストランでした」

低層階住民は水とジュースだけ

「そんなところに家族揃って行く余裕がない」と、小池さんをはじめ、主に低層階の住民からは欠席者が続出したそうだ。だが、マダムたちから「みんなで集まらないと意味がない。会費は管理費で出せますから、ぜひ」と言われて参加せざるを得なかったという。

「そのお陰で名前しか知らなかった高級料理にありつけたわけですが、実は高層階の皆さんがお金を出し合って奢ってくれていたことが後で発覚。陰で私たちを『物乞い』呼ばわりしていたと聞きました。どうりで高層階の方たちのテーブルにはワインやシャンパンが並んでいたのに、低層階のところはミネラルウォーターとオレンジジュースだけだったわけですよ」

この後、住民同士の親睦会は「高層階」と「低層階」に分かれて開催されることになったという。

習い事で居住階格差を思い知らされた例もある。

「マンションのほぼ敷地内に『住民御用達』のようなダンススクールがあるのですが、ここがまさに格差社会でした」と悔しさを滲ませるのは、海が見渡せるタワマンの低層階に住む山内里奈さん（仮名・30代）。

里奈さんが娘さんを通わせていたダンススクールでは、高層階に住む保護者たちがすべてを仕切っていたらしい。

「発表会の時の先生へのお礼やら衣装などは、セレブ（高層階）ママたちの意見を取り入れるので、やたらお金がかかりました。発表会ごとに20万〜30万円の出費です。『もう少しリーズナブルにしては？』と意見をしても、『スクールの品格に関わるので』と却下されます。

仕方なく先生に『衣装代がきつくて発表会に出られない』と泣きついたら、娘の出るナンバーの衣装はランクダウンしてくれたのですが『誰かさんのおかげで衣装がショボい』とセレブママたちからクレームが殺到。そのせいか、娘はユニットの中では一番上手なはずなのに立ち位置は後ろの端にされ、記念写真にも入れてもらえず、スクールの役員さんが用意して子供達に渡す花束はウチの娘だけが小さくて地味なものでした」

エレベーターも超満員

結局山内さんも娘さんもこの屈辱的な扱いに耐えられずスクールを退所。現在は隣町のダンススクールに通っているそうだ。

タワマンにつきものとも言える「居住階格差」だが、そもそも建物の造りからして格差が生じている場合もあるようだ。

「見た目は立派だけど、築年数はけっこうたっている」というタワマンに住んでいる柴咲優子さん（仮名・40代）が証言する。

「私が住んでいるところは低層階と高層階で設備が違います。駐車場も高層階はビルトインガレージで低層階は青空駐車。自転車置き場も高層階用はコンクリートで囲まれているけど、低層階はトタン屋根があるだけ（しかももともとは屋根すらなかった）。低層階用の公園の砂場は高層階のペットのトイレと化してるし、公園に東屋があるのも高層階用だけです」

優子さんは「ここまであからさまだと呆れるを通り越して笑うしかない」と語るが、笑いごとではない日常もあった。

「エレベーターの数です。一応、高層階用と低層階用でそれぞれ2基ずつあるんですけど、平均して1フロアに10世帯ある低層階と2、3世帯しかない高層階では利用者の数が全然違います。

朝などはエレベーターに乗り切れないため、低層階の住民は階段を使うしかないのですが、低層階と言えども、5階や6階から降りてくれば足はガクガクになります。そんな状態で、高層階のエレベーターから涼し気な顔で降りて来る住民とエントランスで鉢合わせたりすると惨めですよ、ホント」

近年ではタワマンにおける外国人住民の増加や、海外の富裕層が投資目的で購入した「無人」の部屋が問題視されている。だが、住民たちの間にある「格差」への不満も、見過ごすことはできないタワマン問題なのかもしれない。

あわせて読む『「鉄筋は切断され、地下には水たまりが…」開かずの間となった「東急不動産の高級マンション」で住民らを襲った「悪夢の光景」』

【あわせて読む】「鉄筋は切断され、地下には水たまりが…」開かずの間となった「東急不動産の高級マンション」で住民らを襲った「悪夢の光景」