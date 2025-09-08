アトモス × ラッドウィンプス × コンバース　歴代ジャケット写真をデザインしたトリプルコラボシューズ発売

設立25周年を迎えた「アトモス（atmos）」が、メジャーデビュー20周年を迎えるロックバンド「ラッドウィンプス（RADWIMPS）」、「コンバース（CONVERSE）」とトリプルコラボレーションしたシューズ「ALL STAR ® LIFTED Z HI ／ AT RW (オールスター Ⓡ リフテッド Ｚ HI／AT)」を発売する。9月8日から24日までアトモス公式オンラインストアで抽選を受け付けている。

コラボシューズは、コンバースの「ALL STAR ® LIFTED」をベースに採用。サイドジッパーとループ仕様のかかと紐でブーツテイストに仕上げ、フォクシングテープにはラッドウィンプスの楽曲「傘拍子」の歌詞をレタリング、左足トウ部分にはバンドのギターボーカル 野田洋次郎直筆の「RAD」の文字をプリントした。また、クリアアウトソールには歴代シングルとアルバムのジャケット写真をデザインし、左右非対称のヒールラベルには「RADWIMPS」の文字をあしらった。シューズには、バンドの歴代作品のアートワークを散りばめたボックスが付属する。価格は2万2000円。

◾️アトモス：公式オンラインストア