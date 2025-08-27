【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月1日〜9月7日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『不要なものは捨てていきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の立場や印象を守るためには、手放さないといけないことがあるようです。孤独を感じることもありますが、周囲から見るとその判断は当然だと思われています。仕事や公の場ではこれまでより大人な態度をとっていくので、ライバルなどは不服でしょう。そのまま自分を律していく方が、様々なことの未来は明るくなります。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
不要な人とは距離を取っている方が、逆に追いかけられたり印象がアップしたりします。変にモテようと気を持たせたり追いかける方が、嫌がられることもあるでしょう。シングルの方は、恋愛より人生のことを大事にしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの愛情表現が足らないと思っています。
｜時期｜
9月2日 要らないものが出てくる ／ 9月7日 作戦を固める
｜ラッキーアイテム｜
体重計
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞