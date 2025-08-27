「残クレアルファード」というネットミームが大流行している。「残価設定型クレジット」という条件の悪いローンを利用し、身の丈に合っていないのに見栄を張ってトヨタの高級車「アルファード」を乗り回す若者を茶化したミームだ。この風潮に異を唱えるのが、人気YouTuber社長の中野優作氏である。「実は彼らは勝ち組」と擁護し、流行の根っこに「意地の悪いやっかみがある」と訴える。

【写真】戦隊モノにかけて「ザンクレンジャー」と茶化す動画まで…街中でよく見かける「アルファード一家」をパロディにしたYouTube動画

“手取り20万円でもイケる”

「残クレアルファード」の発信源は、YouTube「破滅チャンネル」がAIを利用して作成したパロディ動画である。

YouTube「破滅チャンネル」より

ラップミュージックに乗って登場するのは、〈手取り20万円でもイケる〉と残クレを利用してアルファードを購入したヤンキー風5人家族。一家は頭金ゼロで〈公道ヒエラルキーの最高峰〉になれたものの、ガソリン代が高騰し、出かけられるところは近所のドンキホーテくらい。最後は残クレの“落とし穴”にハマって破産してしまうという３分弱の動画だ。

これが配信3カ月で750万回以上再生。他のYouTuberも面白がって次々と派生動画が出してくるほど、大バズり中なのである。

まずは中野氏にこの動画が流行した理由について解説してもらおう。中野氏は「ビッグモーター」の社員を経て、2017年に中古車販売会社「株式会社BUDDICA」を香川県で創業。わずか8年で全国に14店舗を展開させるほど成長させた注目の起業家である。YouTuberとしても有名で、中古車業界の本音を明かしたYouTubeチャンネル「中野優作 / CAR and LIFE.」は登録者数46万人に達している。

「街中でよく見かけるじゃないですか。アルファードに乗っているけど、まったくお金持ちに見えなさそうな若い家族。彼らに対して、貧乏人のくせにイキリやがってという見方が元々世間にあったのでしょう。やっぱり『残クレ』使っていたんだな、とバカにしているわけです」（中野氏、以下同）

金利は4.9パーセント

残クレは、契約時に車の将来価値（残価）をあらかじめ設定し、その分を差し引いた金額でローンを組むことで月々の支払額を抑えられる自動車ローンだ。

「アルファードの場合、5年で設定する人が多いです。5年経過すると、車の返却（下取り）、残価の一括購入、または残価の再ローンのいずれかの選択肢を選びます。頭金なしでもローンを組めるメリットがある代わりに金利が高く、銀行ローンが年率1.9パーセントなのに対し、4.9パーセントくらいします」

しかも、制約が多いという。

「傷ついたりタバコで汚したりすると、残価は目減りします。走行距離の制約もある。動画でせっかく新車を買ったのにドンキホーテにしか行けないと描いているのは、ガソリン代の問題だけでなく、縛りの走行距離を気にして近所にしか出かけられないと小馬鹿にしているのです。動画では後先考えずにメチャクチャに乗り回したユーザーが、販売店から下取りゼロの評価を下され、車を失った挙句、300万円一括請求されるというオチになっています」

こう聞くと確かにあまりいいローンだとは思えないが、中野氏もそこは否定しない。

「やはり金利が高いので残クレを積極的にはおすすめはしません。ただ、実はいま残クレアルファードに乗っている人は勝ち組なんですよ」

いったいどういうことなのか。

銀行ローンが組めなかった人に「150万円」のキャッシュが残る

中野氏によれば、5年前、フルオプションで約500万円で購入できたアルファードは、走行距離や装備、状態にもよるが400万円ほどで売れることがあるという。理由は、コロナ禍以降、半導体不足と円安の影響でアルファードの新車は品薄状態となっており、予約待ちが続いているからだ。

「ウチでも中古のアルファードを取り扱っていますが、1年落ちの車なら新車より高い値段がつくくらいです。先ほど挙げた、5年前に買ったアルファードは、100万円しか価値が下がっていないということになります。残クレは金利が高いので5年間で50万円分くらいになりますが、金利分を換算しても、目減り分はたったの150万円。実際、5年前、残クレでローンを組んだ場合、残価設定は200〜250万円くらいでした。先にも説明した通り、残クレは設定期間になったら一括返済することもできるので、残価が200万円で350万円で車が売れたなら150万円も手元に残るのです」

同じ5年前、中古の日産セレナを200万円で買った人が今売ろうとすると、

「50万円程度になることもある。残クレアルファードと比べて目減りした額は150万円と同じくらいなのに、一方は誰もが憧れる高級車に乗れたということ。動画がバズった理由にはこうしたやっかみもあると思うのです。みんなアルファードに乗りたくても、新車は手に入らないし、中古車もプレ値がついていて手が出せない。そうしたストレスが溜まっているから、貧乏人がアルファード乗って、しかも得しやがってと」

何にお金を使うかは人それぞれ

しかし、やはり動画が茶化したように、本来、車を買う時は見栄を張らず、身の丈にあったランクを選ぶべきなのではないか。この指摘に中野氏は「確かにその通りではありますが、一概に残クレを否定はできないです」と続ける。

「もちろん、キャッシュか金利が安い銀行ローンで買うべきです。ただ、銀行ローンは組めないけど、どうしても憧れの車が欲しいという人の最終手段としてはアリだと思うのです。僕も昔から車好きで、20代前半の金がない頃、手取り20万円くらいだったのにいい車に乗ってローンと維持費で月10万円くらい払っていた時期があって…」

動画に出てくる一家が昔の自分に重なると言うのである。

「車の中でカップラーメンを啜っているような暮らしでしたけれど、好きな車に乗れて幸せでした。友達たちがクラブなどに行って飲み歩いていた分を僕は車に費やしていただけの話。お金の使い方は人それぞれだと思うのです。もっといい車に乗りたいと頑張ってきたから、今の自分がある気もしますし」



とはいえ、後先考えずに残クレには手を出さないようにと注意喚起する。

「月々にかかる車両保険代、ガソリン代などをちゃんと見積もって家計がやりくりできるか考えてからにすること。そして、アルファードやレクサスなど、リセール価格が落ちない車を選ぶことをお勧めします」

中野氏はこうした持論を語る動画を自身のYouTubeにアップすると、思わぬ“攻撃”を受けるハメになった。元のバズり動画を出した「破滅チャンネル」から、「残クレンジャー 中野勇作さんへ アンサーソング」という動画を出されてしまったのだ。サムネには〈聴け、中野〉。〈残価設定型クレジット戦隊 ザンクレンジャー〉の“唯一の味方”としていじられた。

中野氏は苦笑して語る。

「人気パロディ動画に出させていただくほど知名度が上がったのかと思うと、恐縮しきりです。面白い動画だとは思っているので楽しませてもらっていますよ。ただ、僕はこれからも車を愛するユーザーの味方であり続けたいです」

デイリー新潮編集部