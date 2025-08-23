お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が23日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。高島礼子と芸能人ならではのトークを繰り広げた。

この日のゲストは女優の高島礼子。50代に入ってから“ひとり飯”に行けるようになったと話し、それまでは「例えば、ラーメン屋さんとか、牛丼屋さんとか、焼肉屋さんとか…行けなかったですね」と振り返った。

前述の場所に「急に行けるようになりました」と語る高島に、岡村は「一緒ですね。僕も全く行けなかったです」と共感。「今は？」と聞かれると、「1人でご飯食べられるところがありまして。松屋なんですけど。それ以外はどこも…1人でご飯食べられないです」と打ち明けた。

“ひとり飯”上級者の高島が「私、吉牛行けるようになりました」とドヤ顔で語ると、岡村は「うわ〜！」と感動。お笑いコンビ「NON STYLE」の石田明から「マジで一般の人、今めっちゃ冷めてますよ」とツッコまれると、「1人でご飯行くとホンマもう…どこ見て食べていいのかとか分からなかった」と口にしていた。