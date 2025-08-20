◇MLB ヤンキース―レイズ(日本時間20日、ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド）

ヤンキースが5回までに一発攻勢で大量得点を挙げています。

初回、2番アーロン・ジャッジ選手の第40号ソロから3番コディ・ベリンジャー選手、4番ジアンカルロ・スタントン選手にソロ本塁打が飛び出し、3者連続本塁打で3点を奪ったヤンキース。

続く2回にも9番ホセ・カバジェロ選手に2ラン、3回には7番ジャズ・チザム選手にソロ本塁打が飛び出し、3イニングで5本塁打＆6得点と一発攻勢を見せます。

4点リードで迎えた4回には、1アウト1、2塁のチャンスで初回にソロ本塁打を放った4番スタントン選手が打席に入ります。スタントン選手は外角の直球を逆方向へ打ち返し、右中間スタンドへこの日2本目の一発となる第14号3ランを放ちました。

さらに、続く5番ベン・ライス選手も右中間スタンドへソロ本塁打を放ち、5回終了時点で10安打＆10得点の猛攻を見せたヤンキース。10安打のうち7本が本塁打、10得点すべてが本塁打による得点となっており、先発全員本塁打まであと『3人』となっています。

猛攻を見せるヤンキース打線に対し、SNS上では「もうこれマジの花火大会じゃん」「ヤンキースにしかできない攻撃」「点の取り方が豪快すぎる笑」などファンから驚きの声が上がっています。