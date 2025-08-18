ハードコアバンドDESSERTが10月22日、PIZZA OF DEATH RECORDSより公式音源としては24年ぶりとなる新作『1998-2001+1』をリリースすることが決定した。

1998年から2004年にかけて活動し、日本のハードコアシーンに強烈な足跡を残したバンドがDESSERTだ。ヨーロッパ、US、そして日本ハードコアの先駆者たちからの影響を独自に昇華させ、一気呵成に駆け抜けるハードコアパンクを体現してきた。2018年に限定的な復活として2度のライブを行ったが、活動はしばらく途絶えており、近年は音源の入手も困難となっていた。

そして2025年4月初頭、Ryuji(Vo)が突如SNSに「DESSERT 20250811」と記した画像を投稿。間もなく、かつて主催していたイベント＜-IGNITE-＞の最新回＜-IGNITE vol.13-＞を8月11日に新代田FEVERで開催することが発表された。8月11日当日は21年ぶりの企画とあって熱狂の連続。その模様は本日8月18日より配信開始となる。

10月22日にPIZZA OF DEATH RECORDSよりリリースされる新作は、過去音源を新たにまとめたコンプリート盤でありながら、新曲も収録。バンド初期の高い純度と現在の豊かな表現力が融合し、DESSERTの本質を鮮やかに映し出す作品として届けられる。

▼DESSERT are…

Drums：MUROCHIN / WRENCH (ex-ABNORMALS, ex-COCOBAT)

Bass：JUN GRAY / Ken Yokoyama (ex-責任転嫁, ex-BLOODVERY)

Guitar：KASUGA / THE POGO (ex-LAUGHIN’ NOSE)

Voice：RYUJI / BB (ex-COCOBAT)

■新曲含むコンプリート盤『1998-2001+1』

2025年10月22日(水)発売

レーベル：PIZZA OF DEATH RECORDS

▼収録内容

01 DECISIVE MANNER

02 WORLD OF FANTASY

03 THE TRUTH

04 BAD BLOOD

05 WRONG

06 CHASE MY DREAM

07 LOST(Vinyl only)

08 INTRO

09 SHOW YOUR COURAGE

10 BRIGHT FUTURE

11 FRIGHTEN

12 IN A DISTASTEFUL SOCIETY

13 DREAMS MUST BE EARNED

14 DON’T COUNT ON

15 TRUE SELF

16 PUSH YOUR WAY THROUGH

17 LOOK FOR THE EXIT

18 CRY OUT FOR

19 WHAT MUST BE DONE

20 IN THE HOPE

21 RISE UP(新曲)

●収録内容詳細

M01〜M07：『WORLD OF FANTASY』(1998)

M08〜M18：『SOUL SEARCHING』(2000)

M19〜M20：『DESSERT vs MINOR LEAGUE』(2001)

M21：新曲「RISE UP」(2025)

