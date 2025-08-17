Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¡ÖÎò»Ë¾å¡¢¿·NISA¤ÇÁ´À¤³¦³ô¼°¤Ï¡ÈÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¡×¤ÈÃÇ¸À¡ªÌÂ¤¦¤Ê¤éº£¤¹¤°»Ï¤á¤è¤ÈÇ®ÊÛ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë¡ª¿·NISA¤Ç¤³¤ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ðº£¸å¤â°ÂÄê´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºÇ¿·Æ°²è¤Ç¡¢Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¡¢¿·NISA¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ÑÂ³¤¹¤Ù¤¤«Çº¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤ÇÄ»³¤»á¤Ï¡ÖÎò»Ë¾å¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¤È¤«¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¼°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£³Î¼Â¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÁý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¸«²ò¤òÈäÏª¡£¡Öº£¤µ¤é»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¤â¤¦ÃÙ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö2025Ç¯¤Ï¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÁØ¤Ø¡¢¡Ö¿·¿Íº¹»Ï¤á¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¿Íº¹Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢¤¼¤Ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Ä»³¤»á¤ÏÊª²Á¹âÆ¤ÈµëÍ¿¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÊª²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ªµëÎÁ¤ÏÆ±¤¸¥Úー¥¹¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ±ÍÍ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬ÉÏº¤¤Ë´Ù¤ê¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò²òÀâ¡£¡ÖÆüËÜ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµëÎÁ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¿·NISA¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎÅê»ñ¤Ê¤éÍø±×¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢¿·NISA¤Ê¤éÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¿·NISA¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤½¤Î³ô¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥±ー¥¹¤Ç»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç³ô²Á¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¿Í¸ýÁý¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖEMAC¥·¥¹¥Æ¥àÁ´À¤³¦³ô¼°¤äS&P500¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤òÁª¤ó¤Ç¡¢·î3Ëü±ß¤«¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò20Ç¯·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯Íø5¡ó¤Ç¤â¸µËÜ720Ëü±ß¤¬1200Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢·Êµ¤¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£»ý¤ÁÂ³¤±¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¡×¤È¿·NISAÅê»ñ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Ö¿·NISA»Ï¤á¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¿·NISA·ÑÂ³¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢»×¤Ã¤Æ¤ëÊý¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Ä»³¤»á¤ÏÊª²Á¹âÆ¤ÈµëÍ¿¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÊª²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ªµëÎÁ¤ÏÆ±¤¸¥Úー¥¹¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ±ÍÍ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬ÉÏº¤¤Ë´Ù¤ê¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò²òÀâ¡£¡ÖÆüËÜ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµëÎÁ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¿·NISA¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎÅê»ñ¤Ê¤éÍø±×¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢¿·NISA¤Ê¤éÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¿·NISA¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤½¤Î³ô¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥±ー¥¹¤Ç»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç³ô²Á¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¿Í¸ýÁý¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖEMAC¥·¥¹¥Æ¥àÁ´À¤³¦³ô¼°¤äS&P500¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤òÁª¤ó¤Ç¡¢·î3Ëü±ß¤«¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò20Ç¯·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯Íø5¡ó¤Ç¤â¸µËÜ720Ëü±ß¤¬1200Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢·Êµ¤¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£»ý¤ÁÂ³¤±¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¡×¤È¿·NISAÅê»ñ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Ö¿·NISA»Ï¤á¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¿·NISA·ÑÂ³¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢»×¤Ã¤Æ¤ëÊý¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¸ì¤ë¡ÖS&P500¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤ëÍ£°ì¤ÎÍýÍ³¤ÏNVIDIA¡×
Åê»ñÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¡Ö50Âå¤«¤é¤Ç¤â»ñ»º·ÁÀ®¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¡Èº£¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤Æü¡É¤Ë¹ÔÆ°¤ò¡×
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¸ì¤ë¡Ö²áµî¤ÎË¡Â§¤È¥á¥â¤ÇÅê»ñ¸å²ù¤«¤éÂ´¶È¤»¤è¡ª¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£