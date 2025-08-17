こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

布団は就寝中にかいた寝汗によってダニやカビが発生したり湿気がこもるため、定期的に乾燥させたいのもの。

外で天日干しができなくて悩んでいる人におすすめなのが、布団乾燥機です！ 部屋が狭くて室内干しが難しいご家庭やコインランドリーに行く時間がない人にもぴったりのアイテム。

ただ、布団乾燥機と聞いて「大きいから収納場所に困る……」「ホースや袋など準備に手間がかかって面倒…」と思ったそこのあなた！ ぜひお伝えしたい情報があるんです！

約420gと軽量なのにパワフルな送風が魅力のcado（カドー）スティック形状ふとん乾燥機「FOEHN（フェーン）002」を紹介します。

【公式ストア限定】cado ふとん乾燥機 FOEHN メーカー2年保証 ダニ退治 温風機能 最高60℃ 24,200円 Amazonで購入する PR PR 24,200円 楽天で購入する PR PR 24,200円 Yahoo!ショッピングで購入する

コンパクトなのにパワフルな温風。布団に挿すだけの“ワンタッチ”で布団を乾燥できる！

コンパクトボディからは想像できないパワフルな風量を実現。2m先まで届く高風速＆高風圧で、シングルサイズからダブルサイズの布団まですみずみまで温風を届けます。

使い方は簡単で、スイッチをオンにして掛布団と敷布団の間に入れて置くだけ。気軽に使えるから、外出前や眠る前など毎日のルーティンにすぐ組み込める優れモノ。

シーツやふとんカバーはつけたままでOK。羊毛、羽毛、綿、化学繊維など、さまざまな布団の乾燥・あたために対応。

寒い日の寝る前に素早く布団をあたためる「あたためコース」、しっかり乾燥させられる「乾燥・ダニ対策コース」、気になるイヤなニオイとおさらばできる「送風コース」と、シーンに合わせて使える3つのコースを搭載しています。

オゾン効果でイヤなニオイともおさらば！ 布団だけでなく靴乾燥スタンドとしても使える

家庭用布団乾燥機で史上初めてオゾンを搭載（メーカー談）。布団をあたためながら気になるニオイを除去します。

機能性を確かめた検査データによると、汗や皮脂などによる臭気濃度を約90%も削減することに成功。高温の風を送ることで布団に付着しているダニやトコジラミの対策にも効果的ですよ。

別売りの「靴乾燥スタンド」があれば、スニーカー・革靴・ブーツもつま先までしっかり乾かすことも可能。「靴乾燥スタンド」は折り畳み式で、収納にも困りません。

静音モード搭載で早朝や深夜でも音を気にせず使用できる

さらに「FOEHN 002」は「静音モード」を採用。各コースの運転中に「静音ボタン」を押すと、運転音が静かになります。

前モデル「FOEHN 001」から音の大きさが33%低減。早朝や夜遅い時間帯でも、周囲を気にせず布団をあたためられるのは嬉しいポイントです。

サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタと3つの温度過昇防止装置を搭載。一般的な家電の安全設計レベルを超える設計を盛り込んでいるので、安心して使えますよ。

最大消費電力は420Wと経済的。ダニ対策コースを1日1時間ほど使い続けても、1か月の電気代は約396円で済みますよ。

メンテナンスは、フィルターについたほこりやゴミを乾いた布で取り除くだけ。水洗いやメンテナンスパーツの買い替えも不要なので、長期間使用できて◎。

専用の「アロマアタッチメント」を本体の吹出口に装着すれば、寝具にアロマの香りがまとわり、睡眠の質がアップすること間違いなしです。

お手軽にふかふかのお布団で極上の眠りを実現してくれる「FOEHN 002」、ぜひチェックしてみてください！

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

