ミキサーなしでOK！ひんやり涼むお手軽「フラッペ」の作り方
【バリエ8品】家で作ればコスパ最高！意外に簡単「カフェ風ドリンク」
夏の一息タイムにうれしいカフェ風ドリンク。外でお茶をすると、なかなか高くついてしまうけど、家でならお安く楽しめます。今どきテイストも盛り込んだ、お手軽ドリンクをご紹介します。今回は、冷凍用保存袋に材料を入れて冷蔵庫で3時間ほど凍らせてできるフラッペです！
■ミキサーなしでできる！フラッペの基本
1．厚手の冷凍用保存袋に材料を入れて混ぜる。
2．平らに広げて冷凍室で凍らせる。
3．手でもんでほぐす。
4．グラスに盛る。
■オレンジミルクティーフラッペ
オレンジと紅茶の風味が華やかに香る！
【材料・2人分】
紅茶のティーバッグ...3個
バニラアイスクリーム...200ml
牛乳...1/2カップ
マーマレード...大さじ2
【作り方】
1．マグカップに紅茶のティーバッグを入れて熱湯1/2カップを注ぎ、約5分蒸らす。スプーンの背で押さえて絞り、取り出す。
POINT
紅茶はしっかり絞って濃いめに出すと、アイスを混ぜたときに風味がよくなる。
2．厚手の冷凍用保存袋にアイスクリーム、1、牛乳を入れて口を閉じ、袋の上からもんでよく混ぜる。
3．バットにのせ、袋の口を少しあけて空気を軽く抜き、口を閉じて平らになるように広げる。冷凍室で2〜3時間凍らせる。
4．マーマレードをグラスの側面に沿わすように入れる。3を手でもみほぐし、グラスに入れる。
（レシピ考案／渡部和泉 1人分197kcal／塩分0.3g）
■カフェモカフラッペ
ほろ苦コーヒーとチョコの甘さが絶妙！
【材料・2人分】
板チョコレート...30g
インスタントコーヒー...大さじ1と1/2
牛乳... 1と1/2カップ
砂糖...大さじ2
バニラアイスクリーム...適量
【作り方】
1．マグカップにインスタントコーヒー、砂糖、熱湯大さじ3を入れて混ぜ、溶かす。チョコレートは細かく刻む。
2．厚手の冷凍用保存袋に1のコーヒー、牛乳、チョコレート（トッピング用適量を残す）を入れ、口を閉じて混ぜる。バットにのせ、袋の口を少しあけて空気を軽く抜き、口を閉じて平らになるように広げる。冷凍室で2〜3時間凍らせる。
3．手でもみほぐし、グラスに入れる。アイスクリームをのせ、チョコレートをトッピングする。
（レシピ考案／渡部和泉 1人分274kcal／塩分0.3g）
・ 厚手の冷凍用保存袋はMサイズ（縦18.9×横17.7cm）のものを使用しています。
・ 冷凍時間が長くなり、カチカチに凍った場合は、室温に約3分おき、袋の上から瓶の底などで軽くたたいて割ってからほぐしてください。かたいままほぐすと袋が破れることがあります。
＊ ＊ ＊
冷凍室で2〜3時間で凍るので、朝準備しても間に合います！ 思っているよりずっと簡単な工程で、カフェ風ドリンクが楽しめますね。
レシピ考案・スタイリング／渡部和泉 撮影／佐々木美果 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝徳永陽子