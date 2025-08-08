¡ÚÎ¦¾å¡Û¶ÍÀ¸¾Í½¨¤Ï¡Ö¸üÄì¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤ËËÜ³ÊÂÐ±þ¤·¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê100ⅿ9ÉÃÂæ¡ÖÁö¤êÊý¤â´¶³Ð¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×
¸üÄì¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¶ÍÀ¸¾Í½¨¡¡photo by Okui Takashi
Á°ÊÔ¡§Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ø³èµ¤¤Å¤¯ÃË»Ò100m¡¿¶ÍÀ¸¾Í½¨
º£Ç¯£¹·î¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾åÁª¼ê¸¢¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÃË»Ò100m¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áè¤¤¤ÏÀÅ¤«¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¹¥µÏ¿¤¬Â³½Ð¤·¡¢³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£
£··î26Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï16ºÐ¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·¡Ê¤½¤é¤È¡¿À±ÎÇ¹â£²Ç¯¡Ë¤¬10ÉÃ00¤ÎÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢£¸·î£³Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬9ÉÃ99¡¢¤Þ¤¿¼éÍ´ÍÛ¡Ê¤â¤ê¡¦¤æ¤¦¤Ò¡¿ÂçÅìÊ¸²½Âç£´Ç¯¡Ë¤â10ÉÃ00¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«10Æü¤Î´Ö¤ËÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê10ÉÃ00¡ËÆÍÇË¼Ô¤¬£³Ì¾½Ð¤ëÃæ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶ÍÀ¸¤À¤í¤¦¡£
¼«¿È£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î£¹ÉÃÂæ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤¤äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú°ìµ¤¤Ë³èÀ²½¤·»Ï¤á¤¿ÃË»Ò100m¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¡Û
¡¡£··î¾å½Ü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÍ£°ìÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê10ÉÃ00¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¤¬³«ËëÁ°Æü¤Ë±¦¸Ô´ØÀá¾åÉô¹üºÃ½ý¤Ç£³½µ´Ö¤Û¤É¤Î°ÂÀÅ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÍâÆü¤ÎÍ½Áª¤ÏÂè7ÁÈ4°Ì¤ÇÇÔÂà¡£¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Î¦Ï¢¤¬Äê¤á¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¡Ë¤Ç½Ð¾ì·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£¶·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î胗ÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç£´Ç¯¡Ë¤âÍ½ÁªÂè£¶ÁÈ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¼º³Ê¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤ÎÂ¨»þÆâÄê¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤È胗ÅÄ¤·¤«À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð¾ì»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô¤¬¤ª¤é¤º¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«º®ÆÙ¤È¤·¤¿¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï£··î23Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ½Áª¤È·è¾¡¤Ç10ÉÃ£°Âæ¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÀ¤³¦Î¦¾å½Ð¾ì·÷Æâ¤Î²¼°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Æ±26Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢½à·è¾¡ÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¹â¹»£²Ç¯À¸¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·¡ÊÀ±ÎÇ¹â¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç10ÉÃ00¤ò½Ð¤·¡¢ÂåÉ½·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸·î£³Æü¤ÎÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë2025¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸á¸å¡Ê·è¾¡¡Ë¤ÏÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Í½Êó¤Ê¤Î¤ÇÍ½Áª¤«¤éµÏ¿¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¶ÍÀ¸¤¬Í½ÁªÂè£²ÁÈ¤ÎÄÉ¤¤É÷1.5£í¤Î¾ò·ï²¼¤Ç£¹ÉÃ99¤ò½Ð¤·¡¢¼¡¤ÎÂè£³ÁÈ¤Î¼éÍ´ÍÛ¤â10ÉÃ00¤ÇÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬Äê¤á¤¿ÂåÉ½Áª¹Í¾ò·ï¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¶ÍÀ¸¤ÏÂåÉ½¤¬¤Û¤Ü³ÎÄêÅª¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢7°Ì¤Î¼é¤Ï¶ÍÀ¸¤Ë¼¡¤°£²ÈÖ¼ê¤Ë¡£À¶¿å¤Î10ÉÃ00¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË»Ò100m¤Ï°ìµ¤¤Ë³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÚÇöÄì¹¥¤¤À¤Ã¤¿¶ÍÀ¸¤¬²¼¤·¤¿¸üÄì¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡Û
¡¡2017Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¿Í½é¤Î£¹ÉÃÂæ¤È¤Ê¤ë£¹ÉÃ98¤ò½Ð¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î£¹ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤¿¶ÍÀ¸¡£¹â¹»£³Ç¯¤À¤Ã¤¿2013Ç¯£´·î¤Ë10ÉÃ01¤ò½Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÃ»µ÷Î¥¤Î¸£°ú¼Ô¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Î100£íÂåÉ½¤ÎºÂ¤Ï2019Ç¯ ¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï4¡ß100£í¥ê¥ì¡¼¤Î¤ß¤ÎÂåÉ½¤Ë¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÂç³Ø£²Ç¯»þ¤ËÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤¬È¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ£¶·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢°Ê¹ß¤ÏµÙÍÜ¡£ºòÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤¬10ÉÃ20¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤â¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ÍÀ¸¤¬ºòÇ¯¤Î½©¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸üÄì¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁö¤êÊý¤â´¶³Ð¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÇöÄì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÉð´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð......¡£¸üÄì¤¬À¤³¦¤Ç¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥ÈÁª¼ê¡ÊÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¤ò½ü¤±¤ÐÀ¤³¦¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ï¤¿¤Ö¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¹â¹»À¸¤Ê¤É¤Î¸üÄìÀ¤Âå¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇöÄì¤òÍú¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬·ë¹½¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¾¯¤·Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¸üÄì¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶ÍÀ¸¤Ï»äÀ¸³è¤«¤é¸üÄì¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊÍú¤¥·¥å¡¼¥º¤ä¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤â´Þ¤á¤Æ10Â¤Û¤É¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¡£¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â·¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÍú¤¤¤Æ¡Ø¤³¤Î´¶³Ð¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¡£ºÇ½é¤Ï¸üÄì¤òÍú¤¯¤À¤±¤Ç¤âÈè¤ì¤Æ¡¢»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤â¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ê¤É¤¬Ä¥¤ê¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤ËËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡ÖÎÏ¤Î»È¤¤Êý¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¤â¤¦ÇöÄì¤òËº¤ì¤¿¤°¤é¤¤°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£È¿È¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ·¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Êµ¯¤³¤¹¡Ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇöÄì¤Î»þ¤ÏÃæÈ×¤ä¸åÈ¾¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¼ã´³¼«Ê¬¤ÇÂ¤ò¾å¤²¤ÆÈ¿È¯¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸üÄì¤ÇÂ¤ò¾å¤²²á¤®¤ë¤ÈÈ¿È¯¤Ç¾å¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤ËÆ§¤ß²á¤®¤ë¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø°ã¤¦¤Ê¡¢°ã¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï£³·î¤ÎµÏ¿²ñ¤«¤é¸üÄì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£´·î¤Î¿¥ÅÄµÇ°¤Ç¤âÁ°ÆüÎý½¬¤Ç¤ÏÎÏ¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤¦¤Þ¤¯²ÃÂ®¤·¡¢10ÉÃ£°Âæ¤Ï³Î¼Â¤Ë½Ð¤»¤½¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¼Â¡¢Í½Áª¤Ç¤ÏÄÉ¤¤É÷2.7£í¤Ê¤¬¤é10ÉÃ06¤ÇÁö¤Ã¤¿¡£¤À¤¬·è¾¡¤Ï¾¡Éé¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎÏ¤ß¤¬½Ð¤¿¤Î¤«10ÉÃ15¤Ç£³°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§ÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¤ÎÎý½¬¤¬2020Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é£³¡Á£´Ç¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Î½©¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸½ºß¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ì¤ëÍ×°ø¡£¤Ò¤É¤¤¤È¤¤ÏÄ«µ¯¤¤¿¤éÊÒÂ¤ÇÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢Ç®Åò¤ÇÂ¤ò²¹¤á¤Æ¤«¤éÄ¶²»ÇÈ¤òÅö¤Æ¤ëÀ¸³è¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¥µ»°Ê³°¤Ç¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥×Îý½¬¤ò¤·¤ÆÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¾å¤Ë¤¤¤¯Æ°ºî¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¿¥ÅÄµÇ°¸å¡¢¶ÍÀ¸¤ÏÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú²ù¤·¤¤»þ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½......¡Û
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ÍÀ¸¤¬¸üÄì¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¤ÎÁö¤ê¤Î´¶³Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÁ°¤´¤í¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢ËÜÈÖ¤Ï¡¢µÏ¿¤³¤½ÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¾¡¤Ï¾¡ÉéÍ¥Àè¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½à·è¾¡¤Î10ÉÃ21¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤½¤ÎÄ´»Ò¤òÍî¤È¤µ¤º¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤¿¡£
¡¡¶ÍÀ¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¾®ÅçÌÐÇ·¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ÉÙ»ÎËÌÏ¼¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¯¤é¤¤¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤é»²²ÃÉ¸½à¤ÏÇË¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤¹¤´¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î´¶¤¸¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥Ý¥ó¤È½Ð¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤â¥Ô¥Ã¥Á¤òÍî¤È¤µ¤º100£í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡°¤¤»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤¤»þ¤è¤ê¤â²ù¤·¤¤»þ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤â¸Ä¿Í¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡¢É¸½à¡ÊµÏ¿¡Ë¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¡¢Åß´üÎý½¬¤ËÆþ¤ë¤È¤¤«¤éÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¡¢ÃæÈ×¤«¤é¤Ï°ìµ¤¤Ë¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿2017Ç¯°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤Î9ÉÃÂæ¡£¶ÍÀ¸¤Ï¤³¤Î£¸Ç¯´Ö¤ò´¶³´¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¯¤ÆÁ´Á³Â®¤¯¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Î¦¾å¶¥µ»¤À¤È»×¤¦¡£¶¥µ»¤Ë¤Þ¤À¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¤Þ¤À¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£Æü¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ®¤¤¤¦¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎ¦¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿¥Î¥ë¥Þ¤ò¤¤Ã¤Á¤ê²Ì¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼«¸ÊµÏ¿¹¹¿·¤ÈÀ¤³¦¤È¤Î¾¡Éé¤òºÆ¤ÓÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£