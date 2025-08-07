FC東京MF西堂久俊が山口へ期限付き移籍「自分の価値を示すために、全力で戦ってきます」
FC東京は7日、MF西堂久俊(24)がレノファ山口FCへ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年1月31日までで、FC東京都対戦する公式戦には出場できない。
西堂は大卒3年目の今季、期限付き移籍から復帰するも公式戦の出場はなかった。昨季は鹿児島ユナイテッドFCとFC岐阜に期限付き移籍してJ2で10試合1得点を記録し、J3では3試合に出場していた。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽FC東京
「FC東京で、なかなかチームの力になれず悔しい気持ちでいっぱいです。それでも温かい声をかけていただいたファン・サポーターのみなさまには心から感謝しています。自分の価値を示すために、全力で戦ってきます。少しでも気にかけてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました!」
▽山口
「J2残留というチームの目標のために、日々全身全霊で取り組んでいきます。みんなで絶対に残留しましょう。スタジアムでお会いできる日を楽しみにしています。よろしくお願いします!」
西堂は大卒3年目の今季、期限付き移籍から復帰するも公式戦の出場はなかった。昨季は鹿児島ユナイテッドFCとFC岐阜に期限付き移籍してJ2で10試合1得点を記録し、J3では3試合に出場していた。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「FC東京で、なかなかチームの力になれず悔しい気持ちでいっぱいです。それでも温かい声をかけていただいたファン・サポーターのみなさまには心から感謝しています。自分の価値を示すために、全力で戦ってきます。少しでも気にかけてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました!」
▽山口
「J2残留というチームの目標のために、日々全身全霊で取り組んでいきます。みんなで絶対に残留しましょう。スタジアムでお会いできる日を楽しみにしています。よろしくお願いします!」