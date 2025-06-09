¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï9Æü¡¢FWËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡CÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿ËÌÌî¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿22Ç¯2·î¤Ë¥×¥í·ÀÌó¡£¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏJ1¤Ç19»î¹ç4ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¡¢5·î30Æü¤Ë¤Ï³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢6·î2Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ËÌÌî¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î»×¤¤¤Ï¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹!Ìó10Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

¡üFWËÌÌîñ¥ÂÀ

(¤­¤¿¤Î¡¦¤½¤¦¤¿)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2004Ç¯8·î13Æü

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ÏÂ²Î»³¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

172cm/60kg

¢£·ÐÎò

CÂçºå¥¨¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥¹´ßÏÂÅÄ¥³¡¼¥¹-¥¢¥ë¥Æ¥ê¡¼¥ô¥©ÅòÀõ-CÂçºåU-15¢ªCÂçºåU-18¢ªCÂçºå¢¨2¼ïÅÐÏ¿¢ªCÂçºå