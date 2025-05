物語の舞台は1930年代、信仰深い アメリカ 南部の 田舎 町。主人公の双子 スモーク とスタック(マイケル・B・ジョーダンが一人二役)が故郷に戻り、禁酒法時代に違法となっていた酒と音楽を提供する“ダンスホール”で一攫千金を狙うところから始まる。オープン初日、町の人々が熱狂する中、突如として現れた“招かれざる者たち”により、一夜にして恐怖の地獄絵図が展開。理不尽で狂気に満ちた出来事が兄弟を襲う。彼らは夜明けまで生き延びることができるのか――。予告映像では、息つく間もない緊張感と怒とうの展開が映し出される。本作は4月18日に全米で公開され、週末興行成績は4800万ドルを記録。完全オリジナル映画としては過去10年で最大のオープニング成績を達成した。2週目も4500万ドル超と勢いは衰えず、5月20日時点での全世界累計興収は459億円(3億1697万ドル)に達する大ヒットを飛ばしている。辛口レビューサイト「Rotten Tomatoes」では、批評家スコア98%(レビュー解禁時は100%)&観客スコア97%という驚異の高評価をたたき出し、映画館の出口調査に基づく CinemaScore ではA評価を獲得。ホラージャンル作品がA評価となるのは、同サービス35年の 歴史 の中で初の快挙となった。当時の不安定な時代背景と、現代の社会情勢を見事にリンクさせたストーリーテリングにより、「今年最高の作品」「ここ10年で最も高評価の映画」と評され、アカデミー賞有力候補としても注目されている。(※興行収入はBox Office Mojo調べ/1ドル=145円換算)監督・脚本・製作のライアン・クーグラー、主演のマイケル・B・ジョーダン(二役)、共演はヘイリー・スタインフェルド、マイルズ・ケイトン、ジャック・オコンネル ほか。美術の ハンナ ・ビーチラー(オスカー受賞)、音楽のルドウィグ・ゴランソン(『オッペンハイマー』)、衣装のルース・E・カーター(オスカー受賞)ら『ブラックパンサー』のスタッフも再集結している。撮影は、I MAX 70mmフィルムとウルトラ・パナビジョン カメラ を駆使し、画面比率1.43:1と2.76:1を切り替えながら物語の世界観を最大限に表現。これまでにない映像体験で、観客を“ 人生 最高の夜が、 人生 最後の夜になる”恐怖へと誘う。(C) 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. I MAX (R) is a registered trademark of I MAX Corporation. Dolby Cinema(R) is a registered trademark of Dolby Laboratories