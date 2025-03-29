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Direct Exposure to Mass Shootings Among US Adults | Public Health | JAMA Network Open | JAMA Network
One in 15 U.S. adults have been on the scene | EurekAlert!
https://www.eurekalert.org/news-releases/1075966
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