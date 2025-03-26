岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）発表されました。

【画像を見る】人事異動「全教職員の異動先」を掲載

異動数は、

・小学校 退職100人、転任207人、新任209人。

・中学校 退職43人、転任150人、新任89人。

・義務教育学校 退職2人、転任1人、新任3人。

・高校 退職3人、転任6人、新任1人。

となっています。

岡山市教育委員会によりますと、過去最多となる194人の新採用教諭等を配置し、学校組織の活性化を図っているということです。

岡山市の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。



●小学校｜校長、副校長、教頭【画像1～画像11】

●小学校｜主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭【画像12～画像34】

●小学校｜事務職員【画像35～画像36】



◆画像一覧【画像1～画像36】

小学校（校長・副校長・教頭）

小学校の校長・副校長・教頭は、以下の通りです（敬称略）。



■小学校 校長

＜小学校 校長 退職＞

御南小 菅野純郎

清輝小 余公俊晴

鹿田小 半澤秀行

津島小 奥山和樹

御野小 中原淳一

御津南小 岩井博行

高島小 藤原陽子

宇野小 杉原光治

操明小 橋本直敏

可知小 根木克明

古都小 石井聡

豊小 高嶋真樹

御休小 太田澄子

小串小 平山元士

福田小 小川泰永

曽根小 宮崎道明

福島小 竹信弘司

福浜小 那須健二

第一藤田小 藤田智之

第三藤田小 森垣真由美

＜小学校 校長 役職定年＞

大野小 山田素道

馬屋上小 篠山恵理子

庄内小 定光正

幡多小 森垣源也

財田小 橋本隆志



＜小学校 校長 転任＞

津島小（野谷小） 花房明彦

高島小（天城小） 高岡誠治

幡多小（中山小） 馬場真一

可知小（雄神小） 吉村浩子

豊小（財田小） 橋本隆志

城東台小（大野小） 山田素道

雄神小（幡多小） 森垣源也

福田小（操南小） 西村浩子

福浜小（城東台小） 有森太

＜小学校 校長 新任＞

中山小（中山中） 竹内誠

御南小（岡南小） 浅野摂子

野谷小（興除小） 田中泰広

清輝小（芳田小） 東宏明

建部小（上道中） 小倉明子

大野小（山南学園） 栗林有紀子

鹿田小（岡山市教委） 島田和男

馬屋上小（灘崎小） 小坂誠彦

御野小（南輝小） 山口洋香

御津南小（政田小） 麻田邦彦

庄内小（吉備小） 田岡朋子

財田小（三勲小） 小川和秀

宇野小（津島小） 坪田典子

操南小（操南中） 永井直子

操明小（福浜小） 遠藤正和

古都小（妹尾小） 岡哲也

御休小（陵南小） 小西定子

小串小（芳泉小） 岡孝之

曽根小（興除中） 富部聖子

福島小（西小） 山本真由美

第一藤田小（東備支援）北川昭宏

第三藤田小（旭操小） 板倉真由美

■小学校 副校長

＜小学校 副校長 退職＞

横井小 眞賀典子



＜小学校 副校長 役職定年＞

鹿田小 下村康夫



＜小学校 副校長 新任＞

鹿田小（弓削小） 三宅通生

津島小（津島小） 三辻等

陵南小（石井小） 出原弘美

横井小（横井小） 右手勝

福田小（福田小） 岸本靖広

福浜小（平島小） 浅野貴子

芳泉小（伊島小） 辰巳尚之

■小学校 教頭

＜小学校 教頭 退職＞

竜之口小 石井睦



＜小学校 教頭 役職定年＞

七区小 西本慎一郎



＜小学校 教頭 転任＞

竹枝小（五城小） 小山宏明

西小（桃丘小） 渡部伸枝

三勲小（西大寺小） 海老澤毅

旭竜小（竹枝小） 山根亮

西大寺小（芳明小） 杉野浩一

政田小（西大寺南小） 戸川倫通

芳田小（高島小） 福武重人

興除小（千種小） 金田典子

＜小学校 教頭 新任＞

伊島小（江西小） 藤澤清正

岡南小（大元小） 林ユリ

石井小（旭東小） 山脇美由喜

牧石小（高島小） 熊谷慶子

津島小（大元小） 武田利恵

吉備小（陵南小） 宮本由美子

桃丘小（馬屋下小） 今吉昌史

五城小（浦安小） 森広俊之

横井小（芥子山小） 貝田智彦

旭操小（御南小） 河原美保子

高島小（千種小） 山本洋子

竜之口小（大野小） 原文子

西大寺南小（可知小）岡本悟

千種小（西小） 河田正

平島小（伊島小） 三宅雅之

灘崎小（岡山市教委）赤枝辰哉

七区小（平福小） 中村俊雄

妹尾小（中山小） 志水賢治

南輝小（芳泉小） 坪井雅彦

芳明小（箕島小） 守安佳子

小学校（主幹教諭・指導教諭）

小学校の主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。



■小学校 主幹教諭

＜小学校 主幹教諭 転任＞

箕島小（幡多小） 小守容子



＜小学校 主幹教諭 新任＞

中山小（馬屋上小） 三村由美子

蛍明小（蛍明小） 杉本卓也

大元小（大元小） 大塚由美

岡南小（岡南小） 新井公美子

大野小（大野小） 高橋英理子

桃丘小（桃丘小） 漆谷理恵

陵南小（陵南小） 木下由布子

旭操小（旭操小） 小野望

高島小（高島小） 中西一臣

可知小（可知小） 中谷和滋

西大寺南小（西大寺南小）宇高雄一郎

芥子山小（岡大附小） 松本拓也

御休小（御休小） 信近和弘

江西小（江西小） 増原誠

雄神小（雄神小） 横林早紀

芳田小（芳田小） 古家野美絵子

妹尾小（妹尾小） 三宅香織

■小学校 指導教諭

＜小学校 指導教諭 退職＞

三勲小 熊代正人

宇野小 大口由美子

平井小 市川浩

芥子山小 田中一史

芳泉小 市川真理



＜小学校 指導教諭 転任＞

御南小（馬屋上小） 篠山恵理子

平井小（福浜小） 吉永晋輔

芳田小（鹿田小） 下村康夫

福浜小（庄内小） 定光正

箕島小（七区小） 西本慎一郎



＜小学校 指導教諭 新任＞

平井小（平井小） 戸川有紀

御休小（岡山市教委） 中山佳昭

芳田小（浦安小） 辻田和代

福浜小（岡山市教委） 森阪加愛

小学校（教諭）

小学校の教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■小学校 教諭

＜小学校 教諭 退職＞

伊島小 森本敏行

伊島小 上野美枝

伊島小 須田美紀子

伊島小 溝上美加

中山小 落合恭代

御南小 上田孝人

蛍明小 仁宮悠登

大元小 阿部聡生

岡南小 森安洋博

石井小 久山恭子

三門小 守屋睦子

建部小 矢野利明

建部小 舛添育代

大野小 丸岡道博

鹿田小 佐中行洋

鹿田小 岩本悠佑

鹿田小 澤井寛実

津島小 戸野美奈子

津島小 常長豊

御野小 横山奈美

西小 岡田政行

西小 丸山祐巳恵

平津小 藤澤美香

吉備小 吉岡政史

吉備小 大嶋まどか

陵南小 平尾真桜

五城小 仁澤杏奈

岡山中央小 和田弘文

横井小 中村聡

旭東小 八田八寿子

高島小 佐藤夕芽

三勲小 上田涼平

三勲小 成廣知奏

財田小 岡本純子

財田小 高原恭子

宇野小 石井恵美子

宇野小 森元真夏

平井小 谷本麻由子

富山小 浜田晃

富山小 黒田真由美

富山小 奥村美由紀

操南小 小川聡子

操明小 二宮英彰

開成小 樋口春香

古都小 藤原優貴

西大寺小 岡田尚子

西大寺小 清水智朗

豊小 野崎詔子

芥子山小 田中真紀

芥子山小 山本龍太郎

芥子山小 板野正子

城東台小 畝川小百合

御休小 岡田洋子

御休小 難波正彦

芳田小 金田真砂予

福田小 宇佐美幸子

南輝小 板倉靖子

南輝小 長崎千代子

東疇小 中野博充

彦崎小 谷本美智子

平福小 松葉ひとみ

第一藤田小 澁谷美紗子

第一藤田小 野村有子

第二藤田小 笠作尚子

芳泉小 黒田育子

芳泉小 梶原克彦

芳明小 武田浩章

芳明小 滝本敏之

芳明小 中安翼

箕島小 大山広宣

＜小学校 教諭 転任＞

足守小（津島小） 難波仁彦

伊島小（大元小） 久本忍

伊島小（御津小） 星健太郎

伊島小（横井小） 湊有加

中山小（伊島小） 栗原由佳

中山小（竜之口小） 西山俊

御南小（中山小） 杉山由紀子

御南小（芳田小） 堀部楓

御南小（福浜小） 赤木周平

御南小（芳泉小） 小野成美

蛍明小（吉備中） 藤井聡

大元小（御南小） 合田尚子

大元小（竹枝小） 山根恭子

大元小（平津小） 秋山友紀乃

大元小（吉備小） 中田亜海

大元小（宇野小） 光畑昌緒子

大元小（芥子山小） 黒瀬大輔

野谷小（中山小） 中田千絵

野谷小（江西小） 松岡良明

石井小（建部小） 川村隆輝

石井小（西小） 原康子

三門小（大元小） 石井諒

三門小（豊小） 大崎薫

清輝小（高島小） 村木晃之介

福渡小（幡多小） 玉木修治

建部小（平井小） 遠藤禎一

竹枝小（加茂小） 中山聡子

牧石小（平井小） 万代真歩里

大野小（庄内小） 松本夕紀穂

鹿田小（竜之口小） 川原あみ

鹿田小（芥子山小） 大嶋国博

鹿田小（東疇小） 杉田直樹

津島小（中山小） 三宅千尋

津島小（庄内小） 宮下南美

津島小（平井小） 酒本明夏

津島小（可知小） 池本彩

加茂小（津島小） 青木沙也加

加茂小（甲浦小） 小島初子

馬屋上小（岡南小） 早川夕加里

御野小（大元小） 岸健斗

御野小（石井小） 三宅理恵

西小（津島小） 岩本沙彩

西小（岡山中央小） 坂本佐江

西小（横井小） 松岡三枝子

西小（幡多小） 浜本幸

西小（福田小） 岩谷光貴

平津小（山南学園） 小笠原睦

吉備小（伊島小） 上野悠馬

吉備小（三門小） 勝浦由子

吉備小（妹尾小） 梶谷美夢

桃丘小（加茂小） 島田祥子

陵南小（大元小） 依田みづき

陵南小（三門小） 河原美緒

陵南小（津島小） 井田敬子

陵南小（西小） 薦田峻

陵南小（妹尾小） 山谷隆馬

御津小（牧石小） 田中亮多

庄内小（御野小） 茺本裕未

庄内小（江西小） 土岐佳穂

庄内小（灘崎小） 納所典可

庄内小（福島小） 北川響

岡山中央小（御南小） 川本哲平

岡山中央小（操南小） 木村雄介

横井小（足守小） 山崎均

横井小（大元小） 中川茉優

横井小（財田小） 土屋郁

横井小（岡大附小） 三村怜子

高島小（吉備小） 沼本泰三

高島小（江西小） 武田晴南

高島小（岡大附小） 福島康介

竜之口小（石井小） 横山沙季

竜之口小（建部小） 長尾侑希

竜之口小（芥子山小） 小野ゆか

幡多小（御津南小） 関真喜子

幡多小（宇野小） 山田悠太

幡多小（西大寺小） 河本嘉子

幡多小（芥子山小） 小林尚暉

幡多小（福田小） 畑森裕歩

幡多小（第一藤田小） 杉原美紀

幡多小（芳泉小） 赤松葵

三勲小（福田小） 吉田名奈

三勲小（第三藤田小） 中塚綾菜

財田小（宇野小） 横川雅優

宇野小（大野小） 寺内崇人

宇野小（桃丘小） 小野祐三子

宇野小（岡山中央小） 小野良太

宇野小（芥子山小） 松本恵子

平井小（幡多小） 奥山智貴

平井小（妹尾小） 森悠妃

富山小（野谷小） 白髭恵子

富山小（幡多小） 森亮介

富山小（豊小） 村上明日香

操南小（福浜小） 安富瑞穂

操明小（高島小） 石原綾子

操明小（富山小） 河原茜

旭竜小（興除小） 守谷直樹

開成小（竜之口小） 小林恵子

古都小（雄神小） 片岡茂治

西大寺小（平井小） 前田翼

西大寺小（芥子山小） 高谷唯奈

西大寺小（岡山東支援） 梶田沙織

豊小（幡多小） 高松優衣

豊小（操明小） 吉野歩弓

芥子山小（高島小） 小路一直

芥子山小（平島小） 小林未来

芥子山小（彦崎小） 鵜塚礼子

芥子山小（芳泉小） 井上皓太

江西小（古都小） 山口剛正

江西小（福浜小） 平野佑実

江西小（芳泉小） 藤原彩乃

雄神小（横井小） 橘宏紀

平島小（高島小） 小引結理

甲浦小（西大寺小） 山上晴呼

甲浦小（福島小） 仁尾聖雪

甲浦小（南輝小） 藤澤里莉加

芳田小（西小） 日笠侑希

浦安小（御南小） 岡村幹哉

浦安小（鹿田小） 福田盛雄

浦安小（桃丘小） 西岡和恵

浦安小（陵南小） 中川翔子

浦安小（興除小） 蠣田乃子

浦安小（彦崎小） 池田亜紀穂

灘崎小（陵南小） 上月啓司

灘崎小（浦安小） 角南佳奈

福田小（宇野小） 片山樹

福田小（浦安小） 池上紀子

福田小（東疇小） 西谷果南

妹尾小（津島小） 田中璃彩

妹尾小（福島小） 水島早央里

福島小（操南小） 倉橋栄一郎

福島小（西大寺小） 深見まい

興除小（陵南小） 余公香澄

興除小（福浜小） 井出和宏

南輝小（陵南小） 荊木優奈

東疇小（庄内小） 片岡遼

東疇小（平福小） 梶田俊彦

彦崎小（箕島小） 山下彩珠

平福小（幡多小） 渕本枝里

平福小（福島小） 住本有加里

福浜小（西小） 福本直隆

福浜小（浦安小） 平松凌

第一藤田小（富山小） 横山順平

第二藤田小（甲浦小） 岡田慶子

芳泉小（蛍明小） 山ノ井秀治

芳泉小（西小） 新免智美

芳泉小（第二藤田小） 朝本知佳

箕島小（吉備小） 石川幸希

＜小学校 教諭 新採＞

足守小 三澤和典

伊島小 島村亮佑

伊島小 赤木夏海

中山小 笠恵里那

中山小 池田裕樹

御南小 三村光佑

御南小 青浪里奈

蛍明小 畑雄喜

大元小 三好佑依

大元小 志久梨乃

大元小 猿渡悠矢

野谷小 芦田準子

鯉山小 鈴木日和

岡南小 田原優生

岡南小 伊藤奈央

岡南小 佐藤聡平

石井小 益田明寧

石井小 坪木爽

石井小 土倉友子

三門小 結城玲仰

建部小 岡本涼龍

建部小 竹原愛結

牧石小 今吉航大

大野小 駒田芽依

大野小 坪田歩夢

鹿田小 小瀬萌香

鹿田小 安井飛雅

鹿田小 萬木萌日

鹿田小 別役由佳

津島小 菅岡璃奈

津島小 津内萩香

津島小 大口智子

加茂小 竹内梨紗

御野小 大島胡桃

御野小 石岡也実

西小 兵頭美羽

西小 門真平

西小 渡邉勇輝

平津小 齋木成実

吉備小 矢野衣純

吉備小 久山華穂

吉備小 柳原陽

桃丘小 黒田諒磨

陵南小 今村愛呼

陵南小 赤木洸太

陵南小 中村百恵

馬屋下小 大倉美和

御津小 福田大介

五城小 坂川崇馬

庄内小 中務紗季

庄内小 八田怜悟

岡山中央小 池田琳

岡山中央小 渡邉和歌菜

横井小 村木俊輔

横井小 山口和香奈

旭東小 三宅基毅

旭操小 元永可織

旭操小 福原要

高島小 深田夏鈴

高島小 遠藤友人

高島小 坂本実優

竜之口小 小松原真秀

幡多小 平井佑奈

幡多小 寺坂優里

三勲小 俣野勇士郎

三勲小 竹市美月

三勲小 大澤歩栞

財田小 高山夢叶

財田小 船江優斗

宇野小 寺坂奈子

宇野小 亀沢芽生

宇野小 門田一真

平井小 石倉和奏

平井小 井上伊央

富山小 平櫛潤一郎

富山小 野村音子

富山小 林花織

操南小 赤木結香

操南小 小林拓真

操明小 新開明奈

操明小 井上真梧

旭竜小 吉川利保

可知小 竹内僚

西大寺南小 渡邊広秦

開成小 原悠

古都小 吉岡大希

西大寺小 劒持芽依

西大寺小 山本龍基

豊小 茺崎優生

芥子山小 増田結衣

芥子山小 早田花乃

城東台小 藤井隆匡

御休小 神寳日菜

江西小 関野李穂

江西小 大塚翔

江西小 野口泉

平島小 田邊沙織

甲浦小 水玉凪咲

甲浦小 安平拓真

芳田小 大野萌絵

芳田小 中野宏亮

浦安小 大立愛

浦安小 蜂谷茉子

灘崎小 田中梨月

福田小 都留慶

福田小 蓮岡七穂

妹尾小 中山莉々子

福島小 小野美和

興除小 鈴木健一郎

南輝小 宗好真希

南輝小 田中利佳

東疇小 栗田萌衣

彦崎小 磯邊七渚

平福小 小林優莉

平福小 若林久美子

福浜小 上久保海星

福浜小 中筋菜緒

第一藤田小 畠山都依

第一藤田小 市川智弘

第二藤田小 中山莉那

第二藤田小 佐伯映美鈴

第三藤田小 大原健太郎

芳泉小 櫻井紘子

芳泉小 池上悠凪

芳泉小 川本悠希

芳泉小 後藤歩

芳明小 大月将史

芳明小 首藤瞳

芳明小 辰井まあや

箕島小 福山英華

箕島小 山田喜大

小学校（養護教諭・栄養教諭）

小学校の養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。



■小学校 養護教諭

＜小学校 養護教諭 退職＞

幡多小 豊柴めぐみ

豊小 野村奈菜



＜小学校 養護教諭 転任＞

伊島小（旭東中） 早川陽子

建部小（鹿田小） 大智千賀

鹿田小（伊島小） 徳村和子

加茂小（灘崎小） 是永文江

馬屋上小（吉備小） 佐藤祐子

吉備小（操南小） 木田知慧美

御津南小（岡大附幼） 新宅由実子

宇野小（高松中） 杉本みゆ

操南小（小串小） 辻内愛深

旭竜小（芳田中） 今井恭子

芥子山小（操山中） 谷律子

浮田小（芥子山小） 安田亜季

灘崎小（旭竜小） 常清純子

彦崎小（加茂小） 古南友絵

第一藤田小（岡山市教委） 三宅富子



＜小学校 養護教諭 新採＞

御野小 山崎友恵

小串小 中本亜美

■小学校 栄養教諭

＜小学校 栄養教諭 退職＞

中山小 金田恵子



＜小学校 栄養教諭 転任＞

中山小（福田小） 湯浅理恵

高島小（竜操中） 森みどり

幡多小（香和中） 谷知美

芳泉小（岡山市教委） 宮宗香織



＜小学校 栄養教諭 新採＞

福田小 川崎彩音

小学校（事務職員）

小学校の事務職員は、以下の通りです（敬称略）。



■小学校 事務職員

＜小学校 事務職員 転任＞

伊島小（財田小） 山口佳子

伊島小（岡山後楽館高） 白川美喜

清輝小（足守中） 宮内朋子

建部小（可知小） 三輪まりこ

加茂小（灘崎中） 道盛智子

御野小（津島小） 高橋奈津江

陵南小（第二藤田小） 藤原夏美

岡山中央小（陵南小） 松下日登美

幡多小（高島小） 眞崎真由美

財田小（清輝小） 柿原美恵

宇野小（建部小） 尾野友介

平井小（岡山中央小） 鳥越さやか

可知小（宇野小） 岡崎央子

西大寺小（旭東中） 三好加奈子

城東台小（芥子山小） 河合由子

城東台小（桑田中） 黒川敏宏

甲浦小（浦安小） 下山真智映

浦安小（操山中） 淺津侑希



＜小学校 事務職員 新採＞

中山小 清水理瑚

吉備小 後藤真佑美

旭操小 松原光葵

古都小 林真代

第二藤田小 中村奈美