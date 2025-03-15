Àã¤Þ¤Ä¤ê¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÇÛ¿®¼Ô¡×¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀã¶Ì¤òÅê¤²¤Ä¤±ÁûÆ°¡Ä ³°¹ñ¿Í¤Î¡ÈË½¹Ô¡É¤ØÀ¯¼£ÃÄÂÎÂåÉ½¤Î¡Ö·º»ö¹ðÈ¯¡×¤Ï¡È¥Ø¥¤¥È¡É¤«¡© ¡È¿¿¤ÃÅö¡É¤Ê¹Ô°Ù¤«¡©
2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬Æ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤ËÀã¶Ì¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢3·î5Æü¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë·º»ö¹ðÈ¯¾õ¤ò¼õÍý¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÇÛ¿®¼Ô¤¬ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀã¶Ì¤òÅê¤²¤ë
2·î8Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢Åö»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥³¥«¡¦¥³ー¥é¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤¬Æ°²è¤òÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤ËÀã¶Ì¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¡£
ÃËÀ¤ÏÆ°²è¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖKick¡×¤Ë¡ÖDBR6¡×¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥Íー¥à¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¥ä¥Ä¤Ë¡ÊÀã¶Ì¤ò¡Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Î°Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
Àã¶Ì¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÄñ¹³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë³°¹ñ¿Í¤ÎÃË½÷¤¬À©»ß¤ËÆþ¤ê¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¹³µÄ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸å¤âÇÛ¿®¼Ô¤ÏÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÀ©»ß¤ËÆþ¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÃË½÷¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÄ©È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤¿¤Î¤ò¸«¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢·Ù»¡´±¤Ï¼Â¶·¸«Ê¬¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀã¶Ì¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¿°¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢»ö·ï¸å¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àã¤Þ¤Ä¤ê¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ»Ô¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î¸«²ó¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÂÐ±þ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£ÃÄÂÎÂåÉ½¤¬½ðÌ¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ·º»ö¹ðÈ¯
2·î14Æü¡¢¡ÖÏÂ²Î»³¥Ö¥ëー¥ê¥Ü¥ó¤Î²ñ¡×¤ä¡ÖËÜ´ÖÆà¡¹¤ÈÏÂ²Î»³¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¡×¤Ê¤ÉÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤ò¤Ä¤È¤á¤ëËÜ´ÖÆà¡¹»á¤¬¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë»Ý¤ò¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤·¡¢½ðÌ¾¤ò¤Ä¤Î¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀã¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤Ç½ý³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿DBR6¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
»ä1¿Í¤À¤È·Ù»¡¤â¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»¿Æ±¤Î½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌæÊÌ¥¢¥¤¥Ì¤¬Ì©µù¤·¤¿»þ¤â½ðÌ¾¤ò½¸¤á·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¤é»¿Æ±¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊËÜ´Ö»á¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¡Ë
Æ±·î17Æü¤Þ¤Ç¤Ë1689Ì¾¤Î½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÍâÆü¡¢ËÜ´Ö»á¤Ï¡Ö·º»ö¹ðÈ¯¾õ¤È½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¡£
3·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢¹ðÈ¯¾õ¤¬ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤ËÀµ¼°¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÌÂÏÇ·Ï¥¹¥È¥êー¥Þー¤Ë¤Ï¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÚÀãº×¤ê¤Î³°¹ñ¿ÍÌÂÏÇ·Ï¥¹¥È¥êー¥ÞーDBR6·º»ö¹ðÈ¯¡¡Àµ¼°¼õÍý¡Û- ËÜ´ÖÆà¡¹ (@nana0504) March 5, 2025
ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤Ë½Ð¤·¤¿·º»ö¹ðÈ¯¾õ¤¬Àµ¼°¼õÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1689Ì¾¤Î³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿Í´Ö´Þ¤á¤¿Iceposeidon¤Ê¤É¤Î³°¹ñ¿ÍÌÂÏÇ·Ï¥¹¥È¥êー¥Þー¤Ë¤Ï¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¡ª https://t.co/vZZ8tB9F55 pic.twitter.com/vD1TM8MiTf
¤½¤â¤½¤â¡¢Àã¶Ì¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿ÇÛ¿®¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈÈºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·ºË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ù»³Âç²ðÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢Ë½¹Ôºá¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖË¡Î§¾å¡¢Ë½¹Ô¤Ï¡Ø¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔË¡¤ÊÍ·ÁÎÏ¤Î¹Ô»È¡Ù¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Àã¶Ì¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬Çß´³¤·¤Î¼ï¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡ØË½¹Ô¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÀèÀ¸¡Ë
¼¡¤Ë¡¢Ë½¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö½ý³²ºá¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Ë½¹Ôºá¤Î·ºÈ³¤Ï¡¢2Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¡¦30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¦¹´Î±¡¦²ÊÎÁ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡£°ìÊý¡¢½ý³²ºá¤Î·ºÈ³¤Ï15Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤À¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬½Ð·ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½ý³²ºá¤È¤·¤Æ°·¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ø¼£ÎÅ¤Ë°ìÄê¤Î´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÄø¤Î¥±¥¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÎÎ©¾Ú¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢²¾¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸å¤«¤éÎ©¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Î©·ï¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤âË½¹Ôºá¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡ËÂè»°¼Ô¤Ç¤â¡Ö¹ðÈ¯¡×¤¬²ÄÇ½¤ÊÍýÍ³
ËÜ·ï¤ÎÄ¾ÀÜ¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÀã¶Ì¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¡¢Àã¤Þ¤Ä¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ»Ô¤À¡£¤Ê¤¼¡¢Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÜ´Ö»á¤¬·º»ö¹ðÈ¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ë¤è¤ê¡Ö¹ðÁÊ¡×¤ÏÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤·¤«¸¶Â§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê230¾ò¡Ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¹ðÈ¯¡×¤ÏÂè»°¼Ô¤Ç¤â²ÄÇ½¤À¡Ê239¾ò1¹à¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ðÁÊ¤«Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ðÈ¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼õÍý¤·¤¿·Ù»¡¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë»ö·ï¤ò¸¡»¡´±¤ËÁ÷Ã×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê242¾ò¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡´±¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯ÁÊ¤«ÉÔµ¯ÁÊ¤«¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢´ïÊªÂ»²õºá¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Ê¤É¡Ö¿Æ¹ðºá¡×¤È¤µ¤ì¤ëÈÈºá¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ä¤½¤ÎË¡ÄêÂåÍý¿Í¡ÊÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¤Î¹ðÁÊ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¡»¡¤Ïµ¯ÁÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ¹ðºá¤Ï¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Ë½¹Ôºá¤ä½ý³²ºá¤ÏÈó¿Æ¹ðºá¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ðÈ¯¤¬²ÄÇ½¤À¡£·ºË¡¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Ò²ñÃá½ø¤Î°Ý»ý¡×
Èó¿Æ¹ðºá¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·º»ö»ö·ï¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ìºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èï³²¼Ô¤Î½ÐÄî¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Èï³²¼ÔËÜ¿Í¤¬ºÛÈ½¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë½ÐÄî¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤È¤¤¤¦¾Úµò¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âË½¹Ô¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈï³²¼ÔËÜ¿Í¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Æ°²è¤«¤éÎ©¾Ú¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÌµÍý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡¤ËÄê¤á¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤À¤ì¤¬¹ðÈ¯¤·¤Æ¤âÊÀ³²¤Ï¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î»ö·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë
¼Â¤Ï¡¢·ºË¡¤ä·º»ö»ö·ï¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎµßºÑ¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÃá½ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÔÌ±¤¬¡ØÈÈºá¤ò»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´ê¤¤¡¢¤½¤ì¤ò·Ù»¡¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë¡Ö¥Ø¥¤¥È¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä
ËÜ´Ö»á¤Ï2019Ç¯¤Ë¤â¡Ö¥¢¥¤¥Ì¤ÎÃËÀ¤¬¶Øµù´ü´Ö¤Ë¥µ¥±¤òÌ©µù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·º»ö¹ðÈ¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤â½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ´Ö»á¤Ï²áµî¤Ë¤Ï±¦ÍãÃÄÂÎ¤Î½¸²ñ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤Ï±¦ÇÉ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç³°¹ñ¿Í¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥Ø¥¤¥È¤Ë»È¤¦¤À¤±¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¿ù»³ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¹ðÈ¯¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ç¤ÏÈÈºá¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÈÈºá¹Ô°Ù¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¸µÒ¤·¡¢¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂêÀ¤¬¹â¤¤ÇØ·Ê¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿·Ù»¡´±¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¾¤ËËÜ´Ö»á¤ËÀ¯¼£Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ·ï¼«ÂÎ¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ðÈ¯¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÀµÅö¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢»ä¿ÍÂáÊá¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿®¼Ô¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÂ¿¿ô¤¤¤ë¡£¡ÖËÜ·ï¤ò¤â¤Ã¤Æ³°¹ñ¿Í¤ò¤³¤È¤µ¤é¤ËÈóÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÏÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¿ù»³ÊÛ¸î»Î¤ÏÊäÂ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Î¡Ø¥¢¥¤¥Ì¡Ù¤ä¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¡ØºßÆü¥¯¥ë¥É¿Í¡Ù¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤ÎÂ°À¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ëµõµ¶¤Î»ö¼Â¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÈÝ¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤ì¤«¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¡¢»ö¼Â¤ò¤É¤³¤«¤ÇÏÄ¤á¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢ËÜ·ï¤Ï¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ê¹ðÈ¯¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë