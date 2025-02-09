¡ØÇ¤¬¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¡Ù¤Î¤Ï¡È¹ß»²¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¥±¥ó¥«Ãæ¤ËÊ¢¸«¤»¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ëÇ¤Î¥¥â¥Á
¥±¥ó¥«Ãæ¤ÎÇ¤¬¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á
¹ß»²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÇÆ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤ÎºÇÃæ¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¥Ýー¥º¤ò¤È¤ëÇ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¹ß»²¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÎ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¤ÏÎôÀª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¹ß»²¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿
¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¹¶·â¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤éÂç¤¤ÊÌÄ¤À¼¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¡ÖÌÄ¤¹ç¤¤¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÄ¤¹ç¤¤¤À¤±¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Éé¤±¤¿Ç¤ÏÀ¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤½¤Î¾ì¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥«¤Ç¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¤Áê¼ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¤Ï¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·Þ¤¨·â¤Ä
¥±¥ó¥«¤ÎÁê¼ê¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢4ËÜ¤ÎÂ¤ÇÁê¼ê¤ò·Þ¤¨·â¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£µÞ½ê¤Ç¤¢¤ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤Î¥¥Ã¥¯ÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¡¢±Ô¤¤ÄÞ¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÁê¼ê¤Ë½ý¤òÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Î²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤¿¤Á¤â¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¶·â¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÇÆ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç¤¬ÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ò»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÁÝ½üµ¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÇ¤¬¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤¿¤éÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Ç¤¬Èô¤Ó¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿Ç¤¬¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤»ÅÁð¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¼¸¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·Ç¤Ï¡ÖÈ¿·â¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹¶·â¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÇ¤é¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¥±¥ó¥«°Ê³°¤Ç¤â¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
Ç¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢½ë¤¯¤ÆÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¿²Å¾¤ó¤Ç¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Í·¤Ó¤ÎÍ¶¤¤¤ä¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¤´¤¤²¤ó¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¤Ï¤ªÊ¢¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤é°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤ê³ú¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¿¨¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥±¥ó¥«Ãæ¤ÎÇ¤¬Áê¼ê¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¾õÂÖ¤«¤éÈ¿·â¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Á°Â¤È¸å¤íÂ¤Ç¹¶·â¤Ç¤¤ëÂÎÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¼¸¤Ã¤¿¸å¤Ê¤É¤ËÇ¤¬¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤¿¤éÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£