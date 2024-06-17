[6.16 EURO2024グループリーグ第1節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)

※25:00開始

<出場メンバー>

[スロベニア]

先発

GK 1 ヤン・オブラク

DF 2 Ž. Karničnik

DF 6 ジャカ・ビヨル

DF 13 E. Janža

DF 21 V. Drkušić

MF 10 T. Elšnik

MF 17 ヤン ムラカル

MF 20 ペタル・ストヤノヴィッチ

MF 22 A. Gnezda Čerin

FW 9 A. Šporar

FW 11 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 12 ヴィド・ベレツ

GK 16 I. Vekić

DF 3 J. Balkovec

DF 4 ミハ ブラジッチ

DF 23 D. Brekalo

MF 5 ヨン スタンコヴィッチ

MF 7 B. Verbič

MF 8 サンディ・ロブリッチ

MF 14 ヤスミン・クルティッチ

MF 15 T. Horvat

MF 25 A. Zeljković

MF 26 ヨシップ・イリチッチ

FW 18 Ž. Vipotnik

FW 19 ジャン ツェラル

FW 24 N. Žugelj

監督

マティアス ケク

[デンマーク]

先発

GK 1 カスパー・シュマイケル

DF 2 ヨアキム・アンデルセン

DF 3 ヤニク・ベスターゴーア

DF 6 アンドレアス・クリステンセン

MF 10 クリスティアン・エリクセン

MF 17 ビクトル・クリスティアンセン

MF 18 アレクサンダー バー

MF 21 モルテン・ヒュルマンド

MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 19 ヨナス・ウィンド

控え

GK 16 M. Hermansen

GK 22 フレデリク・レノウ

DF 4 シモン・ケアー

DF 5 ヨアキム・メーレ

DF 13 マティアス・イェルゲンセン

DF 25 ラスムス・クリステンセン

MF 7 マティアス・イェンセン

MF 8 トーマス・デラネイ

MF 14 ミッケル・ダムスゴーア

MF 15 クリスティアン・ノアゴール

FW 11 アンドレアス・スコフ・オルセン

FW 12 カスパー・ドルベリ

FW 20 ユスフ・ポウルセン

FW 24 アンダース・ドレイヤー

FW 26 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

監督

ヒュルマンカスパー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります