スロベニアvsデンマーク スタメン発表
[6.16 EURO2024グループリーグ第1節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)
※25:00開始
<出場メンバー>
[スロベニア]
先発
GK 1 ヤン・オブラク
DF 2 Ž. Karničnik
DF 6 ジャカ・ビヨル
DF 13 E. Janža
DF 21 V. Drkušić
MF 10 T. Elšnik
MF 17 ヤン ムラカル
MF 20 ペタル・ストヤノヴィッチ
MF 22 A. Gnezda Čerin
FW 9 A. Šporar
FW 11 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 12 ヴィド・ベレツ
GK 16 I. Vekić
DF 3 J. Balkovec
DF 4 ミハ ブラジッチ
DF 23 D. Brekalo
MF 5 ヨン スタンコヴィッチ
MF 7 B. Verbič
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 14 ヤスミン・クルティッチ
MF 15 T. Horvat
MF 25 A. Zeljković
MF 26 ヨシップ・イリチッチ
FW 18 Ž. Vipotnik
FW 19 ジャン ツェラル
FW 24 N. Žugelj
監督
マティアス ケク
[デンマーク]
先発
GK 1 カスパー・シュマイケル
DF 2 ヨアキム・アンデルセン
DF 3 ヤニク・ベスターゴーア
DF 6 アンドレアス・クリステンセン
MF 10 クリスティアン・エリクセン
MF 17 ビクトル・クリスティアンセン
MF 18 アレクサンダー バー
MF 21 モルテン・ヒュルマンド
MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 19 ヨナス・ウィンド
控え
GK 16 M. Hermansen
GK 22 フレデリク・レノウ
DF 4 シモン・ケアー
DF 5 ヨアキム・メーレ
DF 13 マティアス・イェルゲンセン
DF 25 ラスムス・クリステンセン
MF 7 マティアス・イェンセン
MF 8 トーマス・デラネイ
MF 14 ミッケル・ダムスゴーア
MF 15 クリスティアン・ノアゴール
FW 11 アンドレアス・スコフ・オルセン
FW 12 カスパー・ドルベリ
FW 20 ユスフ・ポウルセン
FW 24 アンダース・ドレイヤー
FW 26 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
監督
ヒュルマンカスパー
※25:00開始
<出場メンバー>
[スロベニア]
先発
GK 1 ヤン・オブラク
DF 2 Ž. Karničnik
DF 6 ジャカ・ビヨル
DF 13 E. Janža
DF 21 V. Drkušić
MF 10 T. Elšnik
MF 17 ヤン ムラカル
MF 20 ペタル・ストヤノヴィッチ
FW 9 A. Šporar
FW 11 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 12 ヴィド・ベレツ
GK 16 I. Vekić
DF 3 J. Balkovec
DF 4 ミハ ブラジッチ
DF 23 D. Brekalo
MF 5 ヨン スタンコヴィッチ
MF 7 B. Verbič
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 14 ヤスミン・クルティッチ
MF 15 T. Horvat
MF 25 A. Zeljković
MF 26 ヨシップ・イリチッチ
FW 18 Ž. Vipotnik
FW 19 ジャン ツェラル
FW 24 N. Žugelj
監督
マティアス ケク
[デンマーク]
先発
GK 1 カスパー・シュマイケル
DF 2 ヨアキム・アンデルセン
DF 3 ヤニク・ベスターゴーア
DF 6 アンドレアス・クリステンセン
MF 10 クリスティアン・エリクセン
MF 17 ビクトル・クリスティアンセン
MF 18 アレクサンダー バー
MF 21 モルテン・ヒュルマンド
MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 19 ヨナス・ウィンド
控え
GK 16 M. Hermansen
GK 22 フレデリク・レノウ
DF 4 シモン・ケアー
DF 5 ヨアキム・メーレ
DF 13 マティアス・イェルゲンセン
DF 25 ラスムス・クリステンセン
MF 7 マティアス・イェンセン
MF 8 トーマス・デラネイ
MF 14 ミッケル・ダムスゴーア
MF 15 クリスティアン・ノアゴール
FW 11 アンドレアス・スコフ・オルセン
FW 12 カスパー・ドルベリ
FW 20 ユスフ・ポウルセン
FW 24 アンダース・ドレイヤー
FW 26 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
監督
ヒュルマンカスパー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります