Googleはこのたび、「Google Workspace Updates: Stay up to date on important changes in your Google Sheets」において、Google スプレッドシートに対して「条件付き通知」と呼ばれる新機能を追加したとアナウンスした。この機能を利用すると、スプレッドシートの特定のセル範囲に対して条件を設定しておき、その条件が満たされた場合にメールで通知を受け取ることができる。

Google スプレッドシートに「条件付き通知」機能を追加 出典:Google Workspace Updates○共同作業のコミュニケーションを円滑にする複数のメンバーでスプレッドシートを共有している場合、誰かがシートの特定の場所を編集した場合に、それを即座に知ることができたら便利に感じるケースがある。例えば、作業進捗を管理するシートで、各タスクのステータスが変更された場合、それがすぐにわかれば共同作業はより円滑に進められるだろう。「条件付き通知」はそのようなときに便利な新機能である。この機能では、シート内の特定のセルや列、範囲に対して、セルの値が変更されたり、特定条件に一致したりした場合などに、その変更の内容や変更したユーザーなどの情報をメールで通知できる。通知先には、自分以外のユーザーのメールアドレスも追加できるため、チーム内で状況を共有したい場合などにも活用できる。通知の条件は、範囲選択した上で、[ツール]→[条件付き通知]メニュー[ルールを追加]から設定可能。または、マウスの右クリックメニューから設定することもできる。通知の条件や通知先のメールアドレスを設定する 出典:Google Workspace Updatesこの機能は、Google Workspaceの次のエディションで利用できる。Business StandardBusiness PlusEnterprise StarterEnterprise StandardEnterprise PlusEducation PlusEnterprise Essentials即時リリースドメインでは2024年6月4日から、計画的リリースドメインでは2024年6月18日から段階的に展開される。全ユーザーが利用できるようになるまでに最大で15日かかるという。