ビルオートメーション機器との優れた通信を実現！リンスコネクト「BACnet MS/TP BTL認証I/Oモジュール」

リンスコネクトは、ビルオートメーションがインテリジェント化する中、機器制御に必要不可欠なBACnet MS/TP BTL認証I/Oモジュールを販売します。

リンスコネクト「BACnet MS/TP BTL認証I/Oモジュール」

価格 : オープン

発売日 : 2024年5月15日(水)

製品名 :BACnet MS/TP BTL認証I/Oモジュール

特徴 :

1. BTL認定(全モジュール)

2. 出力モジュールはマニュアル操作で微調整が出来る

3. コンパクトなので小スペース設計に最適→幅35mm,50mm

4. ジャンパプラグでモジュール間をワンタッチ接続、BUS、電源ケーブル不要

5. 防水仕様を機器周辺に設置し、信号ケーブルを短縮しコスト削減

BACnet MS/TP BTL認証I/OモジュールはBACnetプロトコルでビルオートメーション機器と通信するモジュールです。

BACnetプロトコルはビルオートメーションで幅広く採用されており、機器メーカー独自の通信仕様に依存することなく通信が出来る優れたプロトコルです。

様々な機器に適合させるため、11種類の入力モジュール(デジタル、アナログ、パルス、温度センサー)、11種類の出力モジュール(デジタル、アナログ、トライアック及びマニュアル操作ができるスイッチを搭載)、入出力混合モジュール(デジタル、アナログ、パルス及び防水)をラインアップ。

更に上位システムBACnet I/Pとの通信をサポートするBMT-RTR BACnetルーターも有ります。

