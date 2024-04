Koki, キスシーン挑戦の海外映画が日本では“話題ゼロ”も…世界からの「意外な評判」

《やっと皆様に 「Touch」の予告を観ていただける日が来ました。本当に本当に嬉しいです》

4月26日、Instagramにこう綴ったのはモデルで女優のKoki,(21)。自身が出演するアイスランド映画『Touch』の予告編を公開した。

本作は、アイスランドを代表する俳優・監督・プロデューサーであるバルダザール・コルマウクルが監督を務めた。

「主人公はロンドンの日本食レストランで働いていたアイスランド人のシェフ。Koki,さんはその恋人で、ロンドンに住んでいた日本人の女性という役を演じます。本木雅弘さん(58)も共演者に名を連ねており、予告編には富士山の前を新幹線が走るシーンなども組み込まれており、日本でも撮影が行われた模様です」(映画ライター)

公開された予告編には“衝撃シーン”も。

「主人公を演じるアイスランドの俳優・パルミ・コルマウクルとのキスシーンがあるのです。今回の予告編は2分36秒ほどでしたが、中にはベッドシーンのようなものも映っていました」(前出・映画ライター)

アイスランドでの公開は5月29日。アメリカでは7月12日に公開されるというが、現状では日本での公開は発表されていない。

「Koki,さんは木村拓哉さん(51)と工藤静香さん(54)を両親に持つだけに注目度は高く、Instagramには356.7万人ものフォロワーがいます。しかし今回の映画は日本での公開が決まっていないこともあり、インターネット上では映画に対する日本からのコメントはほとんどありません。Koki,さんの体当たりのキスシーンは話題を呼びそうだと思ったのですが……」(前出・映画ライター)

しかし、YouTubeに4月24日に投稿された予告編は5日間で再生回数は480万回超え(4月30日現在)。コメント欄には、Koki,の演技に期待を寄せる英文コメントが書き込まれている。

《So happy to see Koki becoming an actress, hope she does well in this movie!》(編集部訳:Kokiが女優になるのを見てとても嬉しいです。この映画で彼女がうまくやれることを願っています!)

《that japanese girl is so cute》(その日本の女の子はとても可愛いです)

《…can’t wait to see it! Looking for the book now! It’s going to be a **** cool movie- just know it!》(見るのが待ちきれない! 今から本を探すよ! きっとかっこいい映画になるに違いない!)

海外で父を越える世界的女優になる日も近いかも!?