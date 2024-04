米オクラホマ・シティ警察は現地時間22日、「民家に複数の遺体がある」と通報を受けて現場に急行した。警察官らは現場で無傷の10歳少年を保護し、少年の両親と12〜18歳の兄3人の遺体を発見した。10歳の少年は起床して家族全員が亡くなっている惨事を目の当たりにし、自ら警察に通報したという。警察は、父親が4人を銃殺してから自殺したとみている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

米オクラホマ州オクラホマ・シティ警察に22日午前9時35分、10歳の少年から家族が死亡していると通報が届いた。警察官らが同州ユーコン市にある現場に駆けつけると、少年の父親ジョナサン・キャンディさん(Jonathon Candy、42)、母親リンジー・キャンディさん(Lindsay Candy、39)、兄ディラン・キャンディさん(Dylan Candy、18)、イーサン・キャンディさん(Ethan Candy、14)、ルーカス・キャンディさん(Lucas Candy、12)の5人が変わり果てた姿で見つかった。ゲイリー・ナイト巡査部長(Gary Knight)によると、少年は朝に目覚めると家族全員が死亡している状況だったという。警察の調べによると、ジョナサンさんはリンジーさんを複数回銃撃して殺害した後、家にいた子どもたちを銃殺したそうだ。殺害された子どもたちのうちの1人は、ベッドの上で亡くなっていたとも公表されており、就寝している間に殺害されたとみられている。ゲイリー巡査部長は、「現場にいた警察官、事件を聞いた人、現場に入った捜査官など、誰にとっても恐ろしい事件です。目を覚ましてこの殺戮を発見した少年にとって、最も恐ろしい出来事になってしまったことは間違いないでしょう。あの家で起きたことは大虐殺にほかならないです」とコメントした。ジョナサンさんには、これまでに家庭内暴力などの疑いはなく、警察が介入するようなトラブルもなかったという。保護された少年にケガはなく、現在は親戚の家で過ごしているそうだ。また、少年が無事だった理由やジョナサンさんが凶行に及んだ動機は明らかになっておらず、現在も捜査が続いている。今回の事件が多数のメディアに報じられると、「10歳の子のことを考えると辛すぎる」「どんなに辛くても、家族を傷つけることなんてできない」「これほど恐ろしい事件は聞いたことがないよ」「10歳の子が、今後トラウマを抱えて生きていくことを考えると辛い」「10歳の子を一人で生かしておくことは、他の息子にしたことと同じくらい酷いことだと思う」などショックを隠しきれない声が相次いでいる。ちなみに昨年5月には米テキサス州で、「家族はカニバリズムで自分が食べられてしまう」と思い込んだ18歳男が、両親と5歳男児を含むきょうだい2人を殺害し逮捕されていた。画像は『New York Post 「Boy, 10, finds bodies of family, including 3 brothers, who died ‘violently’ in at-home murder-suicide」(KFOR)、「Texas teen charged with killing parents, 2 siblings, claims they were ‘cannibals’ planning to eat him」(Cesar Olalde/Facebook)、「Mom, daughter killed by husband in murder-suicide months after winning $2M lottery」(GoFundMe)』『People.com 「3 Sons Killed in Okla. Murder-Suicide Were ‘Hunted’ by Dad, Who Also Murdered Wife Before Killing Himself: Police」(PHOTO: JONATHON CANDY;ETHAN CANDY;DYLAN CANDY/FACEBOOK)』『Mirror 「Man murdered mum, dad, grandma and sister to stop double life being exposed」』『Metro 「Jealous mom smothered 3 young sons because she envied the attention her husband gave them」(Picture: WDTN/ABC)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)