東京ばな奈とディズニーの共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、「くまのプーさん」をモチーフにしたキュートなスイーツが登場します。

「くまのプーさん/『銀座のはちみつケーキ』です。」が、2022年5月27日午前10時から公式オンラインショップで発売。6月3日からは、JR東京駅店でも販売を開始します。

8個入りにはポストカード付き

「くまのプーさん/『銀座のはちみつケーキ』です。」は、ふかふかのスポンジケーキのお菓子です。スポンジの中には、プーさんが大好きなはちみつが香るカスタードクリームと、なめらかなミルククリームが入っています。贅沢なダブルクリームで、甘くて優しい味わいが広がります。

スポンジケーキには、いろんな表情をしたプーさんのお顔が描かれています。全部で4種類あり、笑ったり微笑んだり、どれも愛おしさ満点の表情を浮かべていますよ。ランダムで入っているため、どのプーさんに出会えるかはお楽しみです。

4個入りは680円、8個入りは1360円です。パッケージにも、かわいいプーさんのお顔がデザインされていますよ。

8個入ボックスには、記念のポストカードが1枚付いています。全部で8種のデザインがランダムに1枚セットされています。

JR東京駅店では、「くまのプーさん/『銀座のはちみつケーキ』です。」と、同じく6月3日発売の「くまのプーさん/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」のいずれかを購入すると、「A4 クリアファイル」が1枚もらえます。先着1350人の数量限定です。

販売期間は、公式オンラインストアが6月24日まで。店頭では12月中旬頃までを予定しています。

プーさんファンは、早めにチェックを。

(C)Disney

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.