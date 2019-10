医者も人間ですから、もちろん病気になることだってあります。

医療のエキスパートで最先端にいる人々は、自分自身に対してどんな処置をするのか気になるところです。

「お医者さんに質問。病気になったらどうしていますか? 他の医者のところへ行きますか。それとも自己診断ですか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

●医者だが、一般的なルールとして、

・医学生は神経質

・医者は無敵



↑大学時代を思い出すと、医学生はその週に勉強した症状が出ていると思っていた。

微生物学やウィルス学など。性病学の週の初めなどは性的健康クリニックが混んでいた。



↑医学生症候群と言う。



●小児科医が面白い話を聞かせてくれた。

彼女の娘が病気になったときは同僚の救急に駆け込み、何がおかしいのかわからずパニックを起こしていたらしい。それを見た同僚が「あなたが小児科医よ……」と言った。

すると「わかっているけど、ちゃんと考えられないわ」と答えたらしい。



↑看護師の母親はかなりひどい症状を見てきたはずだけど、自分の腕が砕けたときは気絶した。自分の子どものときは違うらしい。



●国によるとは思う。

私が病気になったら自己診断で「そうだ、これは多分Xだな。こうすべきで、この薬を服用すべきだな」と思うけど、自分に薬を処方することはできない。

他の医者に処方してもらわなければならない。どの薬局も医師と患者の名前が同じだと、その処方箋は受け付けてくれない。緊急のときだけは例外がある。



●放射線科医をしている父親の話だけど、息切れがして胸が詰まる感覚が数か月続いていた。ある日、仕事が終わってクリニックを閉めてから、CTスキャンに自分で入って、自分でそれを見た。体中に巨大なリンパ腫瘍があった。

自分でガンの診断をしたのは数年前だが、彼はまだ生きていて元気。



●ことわざの「医者の不養生」には理由があって真実である。

自分を含むほとんどの医師は自分で診断することに躊躇はしない。あきらかなバイアスがかかっているときもあるが、

A)これはそれほど重大ではなく、自分でなんとかできる

B)これはまともに治療しなくてけない

この違いはわかると思っている。



●友人の両親はGP(イギリスの一般医)だが、イギリスの法律では家族を診断してはいけないことになっている。なので他の医師のところに連れていかれた。



●僕は医師である妻に泣きつく。そして彼女が提供する全ての治療法を拒否する。



●自分は獣医だが、自分のペットが病気になると泣いてばかりの役に立たずになる。幸運にも良い同僚がいる。



●歯医者だけど、アゴ関節の問題がある患者の痛みを和らげるには、ストレスを減らし、カフェインをカットし、寝るときはうつぶせ以外で、頭を正しい姿勢で支え、ナイトガードを装着、そしてガムを噛むのをやめるよう伝えている。

自分はアゴ関節の痛みをもう6年くらい患っている。そして患者にはするなということを毎日のようにしている。短く言うと、自分で診断するが治療はしていない。



●泌尿器科医だが、研修医長をしているときに睾丸ガンにかかった。

ある日シェービングしていると左に腫れがあった。すぐにそれが何かわかり、除去しなければならないこともわかった。普通の睾丸だったものが突然腫れている、その急展開が怖かった。翌日、超音波テストで確認して上司に話し、その翌日に手術で摘出した。皮肉にも他の患者を直前に手術していた。



●年に1度の検診以外は医者へ行かない。だけど自分で処方している。



●元夫が医者だった。

彼は何かの悪性腫瘍のガンで、症例が少ないため恐れていた。だが他の医師に診せることも嫌がった。治療に関してはさらにひどかった。何をすべきかという知識は、病気を知るときにはうまく働かないようだ。



●ガン専門医をしている。

シナリオにもよる。抗生物質やステロイドクリームのような薬は自分で処方が出来る。シンプルなことなら自己診断もできる。テスト検査や手術の場合は、他の医師に言わなければいけない。



●妻が外科医。

何かの魔法だと思うが、彼女が病気のときでも、緊急で呼ばれると病気ではなくなる。そしてシフトが終わるとまた病気になる。



医者の不養生はそれなりに正しいようですが、簡単な診断なら自分でしているようですね。