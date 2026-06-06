ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞など国内外で数々の賞を受賞している国際的な建築家・石上純也氏が、6月1日に困惑のなか会見を開いた。同日から開催される予定だった「石上純也展」に徳島県が横槍を入れ、中止に追い込まれたからだ。会見には社会学者で日大芸術学部客員教授の古市憲寿氏が飛び入り参加するなど、大きな話題となっている。石上氏は同日の会見でこう訴えた。【写真】後藤田知事と会見を開いた建築家