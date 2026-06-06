巨人８−２ロッテ（交流戦＝５日）――巨人が４連勝。

中山が五回の先制犠飛、六回の３点二塁打など５打点をマークし、井上は２失点でプロ初完投勝利を挙げた。ロッテは反撃が遅かった。

「１試合を完結させられたのはすごく自信になった」

初めて上がった九回のマウンド。二死から迎えたロッテ・ソトを追い込みながら、痛恨の２ランを浴び、巨人の井上は悔しそうな表情を浮かべた。それでも、次打者を空振り三振に仕留め、自身初の完投勝利。お立ち台では、「１試合を完結させられたのはすごく自信になった」と胸を張った。

日頃は対戦しないロッテの打者の特徴も、映像やデータで十分に分析したといい、「相手の苦手なところ、得意なところをしっかり頭に浮かべながら投げられた」。力強い速球で打者を押し込み、五回まで無安打投球。味方が先制した直後の六回、先頭に初安打を許すなど一死二、三塁とされたが、後続を冷静に断ち、ゼロを並べていった。

２０２４年に８勝を挙げたが、飛躍を期した昨季は４勝にとどまった。当時は「他の投手と全部比較してしまって、どんどん苦しくなってしまった」と井上。だから今は、「１週間、自分がどう変わったかに集中している」と意識を変えた。５回で降板した前回登板から１週間。長い回を投げることをテーマに掲げ、「ストライク先行で早いカウントで勝負する」との狙い通り、テンポ良く、無四球で最後まで投げきった。

かつては自身を苦しめていた過剰なライバル意識も、今は前向きに捉えられている。竹丸和幸（鷺宮製作所）、西舘ら同世代の活躍に刺激を受け、「自分も負けられない。みんなで高め合って、より強い投手陣を作っていきたい」。近い将来、先発ローテーションの軸として活躍が期待される左腕が、飛躍のきっかけをつかみそうな１１１球だった。（緒方裕明）

巨人・橋上監督代行「（井上は）球のキレというか、球威も非常にあったし、制球も安定していたので、安心して最初から見ていられた。（５打点の中山は）チームも本当に助かったけど、本人が一番ホッとしたんじゃないか」