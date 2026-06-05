大きな波紋を呼んだ、読売巨人軍の阿部慎之助前監督の騒動。娘への暴力で逮捕された末、巨人の監督を辞任することとなった。さまざまな意見があるこの騒動について、女性セブンの名物ライター"オバ記者"こと野原広子氏はどう思ったのか。オバ記者が、家庭内での暴力沙汰、そしてAIについて思うことを綴った。【写真を見る】引退セレモニーで自身の子供から投球を受ける阿部氏、夜の西麻布を歩いていた選手時代包丁を手にした"ガ