大きな波紋を呼んだ、読売巨人軍の阿部慎之助前監督の騒動。娘への暴力で逮捕された末、巨人の監督を辞任することとなった。さまざまな意見があるこの騒動について、女性セブンの名物ライター"オバ記者"こと野原広子氏はどう思ったのか。オバ記者が、家庭内での暴力沙汰、そしてAIについて思うことを綴った。

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包丁を手にした"ガチな親子げんか"

「てめえ、もういっぺん言ってみろ！」「ああ、何度でも言ってやるわ。くたばれ、クソババア」「なんだとぉ！ 誰のおかげで大きくなったと思ってんだ！」「ふんっ、誰が頼んだよ！」

私のリサーチでは、ほぼ半数以上の人が思春期から20代半ば頃までにこのような"熱い親子コミュニケーション"を繰り返している。

ちなみに私は中3のとき、母親から「てめえなんか、ガキのときにクビをひねってやればよかった」と言われたもんだから、カッとして台所に走って包丁をつかんだ。そして母親の前に「やれよ」と投げてやった。が、威勢がよかったのもそこまで。畳を滑っていった菜切包丁がもぅ最悪。柄は朽ちているし、全体に赤サビが浮いている。見るからにビンボくさいのよ。それを見た途端、私の中の狂気が一瞬で冷めた。母親も「何やってんだ。そんなもん、早くしまえ」と言う語気に力がない。それが最後の"ガチな親子げんか"だった気がする。

こんな諍いを「愛情」というのか、それとも「執着」「支配」「いたぶり」というのか──。

お酒の席で親子げんかの話になったことがある。そしたら、笑いながら「これ」と前髪を上げて見せたのがK子だ。聞けば、酒乱気味の父親から皿を投げつけられた傷痕だという。何十年たってもクッキリと残る傷痕からして、かなりの流血騒動だったはずだ。娘の顔にこれだけの傷をつけた父親はどうしたのか？ 一同身を乗り出すと、「口の中でモゴモゴ謝っていたけど、許さなかったわよ。あれから30年以上たつけど父とはいまもちゃんと話ができない」そうな。

と、まぁ、力加減の差はあれど、親子の数だけ揉めごとやけんかがあったのが昭和という時代だったように思う。

しょせんは血の通わない電子頭脳

で、巨人軍の前監督・阿部慎之助家の場合。

報道によると、姉妹げんかを阿部パパが止めようとしたら、18才の姉が言い返してきた。それでカッとした阿部パパが襟をつかんで投げ飛ばしたという。そこからがまぁ、いまどきだね。娘はチャットGPTに言いつけた。あの……読者の皆さんは、チャットGPTと聞いてどのくらいピンと来ます？ 昨年から私の周囲でよく聞くようになったので、スマホを操作して使ってみたんだけど、まぁ、こんな頼りになる相棒ってないね。

挨拶文や謝罪文の文案を尋ねれば数秒で立派に作文してくれるし、いまさら聞けない社会の常識もやさしく教えてくれる。思いつくままに、「家の片付けをする気がないときにやる気を出す方法」だとか、「3か月後に体重を8kg落とす方法」など尋ねても即答だ。

だから、阿部パパの娘がチャットGPTに父の横暴をぶちまけた気持ちはよくわかる。それで児童相談所に電話するようすすめられて、その通りにしたら警察に通報され、父親が逮捕された。慌てた娘は手紙で報道の一部を否定したけど、時すでに遅し。巨人軍球団社長は「暴力は許されない」とコメントを発表し、阿部前監督はすぐに辞任した。まぁ、笑うに笑えないね。

で、私が問題視したいのは、一周回って、チャットGPTというかAIのご託宣を鵜呑みにしてしまうことだ。

児童相談所に電話するまでには、いくつもハードルがあったはずよ。てか、チャットGPTには、せめて児童相談所はどんなことをする機関か説明した上で、「けがをするほどでなければ、まずはひと晩頭を冷やしてみなさい」と指導してほしかったなぁ。

AIがどんなに優秀だといっても、しょせんは血の通わない電子頭脳でしかないし、答えたことに責任を持ってくれるわけでもない。学問的なことや理詰めで回答が出る質問に対して早く正確に答えることができても、人の気持ちの奥ひだまで分け入ることはできない。揉めごとは、何を言ったかではなく、どんな言い方をしたかで明暗が決まる。「バカだな」は罵倒にもなるし、「アイラブユー」にもなるなんて領域にAIは入り込めないのよ。だから、チャットGPTの気持ちの通わない回答に頼り切ってはダメ、と声を大にして言いたいけど、AIの便利さやラクさに骨抜きにされそうな自分もいる。

いずれにしても、時代の交差点のど真ん中に立たされて、四方八方からクラクションを鳴らされるようなことが、これから山ほど起こるに違いない、と私は睨んでいる。

皆の衆！ 気を確かに持っていきましょうや。

【プロフィール】

「オバ記者」こと野原広子／1957年、茨城県生まれ。空中ブランコ、富士登山など、体験取材を得意とする。

※女性セブン2026年6月18日号