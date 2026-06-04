中東情勢を受けた今年度の補正予算案が衆議院を通過しました。参議院に送られ、5日には成立する見通しです。【映像】補正予算案が衆院を通過 総額3.1兆円超今年度の補正予算案は衆議院の本会議で採決がおこなわれ与党のほか国民民主党とチームみらいなども賛成し、可決されました。補正予算案は総額で3兆1000億円を超え、中東情勢に対応するための予備費や7月から9月までの電気・ガス代を支援するための費用などが盛り込まれ