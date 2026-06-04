将棋の藤井聡太六冠（23）に服部慎一郎七段（26）が挑む棋聖戦五番勝負の第1局がけさ始まりました。藤井六冠はタイトル7連覇を目指します。きょう（4日）午前9時、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で始まった棋聖戦五番勝負の第1局。藤井聡太六冠に、タイトル戦初挑戦の服部慎一郎七段（26）が挑みます。藤井六冠は先月17日、名人戦七番勝負の第4局で糸谷哲郎九段（37）にストレート勝利し、名人戦4連覇を達成したばか