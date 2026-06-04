フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、状態に注目が集まっている同代表DFウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）に言及した。3日、フランスメディア『Get Football News France』が伝えている。現在25歳のサリバは今季プレミアリーグで31試合に出場して22年ぶりの優勝に大きく貢献したほか、準優勝に終わったチャンピオンズリーグ（CL）でも12試合に出場して活躍を見せ、FIFAワールドカップ2026に臨むフ